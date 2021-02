Οικονομία

Σταϊκούρας: δημοσιονομική χαλάρωση και το 2022

Πότε εκτιμά ο Υπουργός Οικονομικών, ότι αναμένεται να φανεί «φως στην άκρη του τούνελ» της οικονομίας.

Από το β' τρίμηνο εφέτος αναμένεται να φανεί «φως στην άκρη του τούνελ» της οικονομίας εκτιμά ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας ότι όσο περνά ο χρόνος θα αποκαθίσταται σταδιακά η καθημερινότητα. Ωστόσο, είπε, ότι το τρέχον έτος δεν πρόκειται να καλυφθούν οι απώλειες της πανδημίας και αυτό, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και στη βάση των σημερινών δεδομένων, θα καταστεί εφικτό το 2022.

Μιλώντας στην ΕΡΑ, ο υπουργός ανέφερε ότι προτεραιότητα τής κυβέρνησης είναι να συνεχιστεί η δημοσιονομική χαλάρωση και το 2022 και η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε καθεστώς μεταμνημονιακής εποπτείας, να αντιμετωπισθεί όπως και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ, για την «επόμενη ημέρα» δήλωσε ότι στόχος είναι να συνεχιστεί η οικονομική πολιτική που διακόπηκε από την πανδημία και η ανάπτυξη θα καταστεί βιώσιμη εάν η αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών είναι μεγαλύτερη από αυτή της κατανάλωσης.

Κατέστησε σαφές ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα στην κοινωνία για όσο χρειαστεί, αλλά πάντα εντός των απαραίτητων δημοσιονομικών περιορισμών που υπαγορεύει η δημοσιονομική σταθερότητα. Επανέλαβε τα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το μηνιαίο κόστος του lockdown σε εθνικό επίπεδο είναι περίπου 3 δισ. ευρώ, ενώ οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί αυτή την περίοδο στις «κόκκινες» περιοχές (μεταξύ των οποίων είναι και η Αττική) στοιχίζουν περίπου 2,7 δισ. ευρώ, καθώς το 67% του τζίρου της οικονομίας παράγεται σε αυτές τις περιοχές. Είπε, παράλληλα, ότι για κάθε μήνα που συνεχίζονται τα μέτρα, ο ρυθμός ανάπτυξης υποχωρεί κατά 0,8% και το πρωτογενές αποτέλεσμα επιβαρύνεται κατά 0,7%.

Απαντώντας, εξάλλου, σε σχετικές ερωτήσεις δήλωσε:

Μόνο μέσα από την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή» έχουν διατεθεί 7 δισ. ευρώ σε 545.000 επιχειρήσεις και 3 δισ. ευρώ αποζημιώσεις ειδικού σκοπού σε 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Το α' τρίμηνο του έτους τα μέτρα στήριξης θα φθάσουν στα 5,9 δισ. ευρώ, και σε κάθε περίπτωση θα ξεπεραστεί το όριο των 7,5 δισ. ευρώ που προβλέπει ο εφετινός προϋπολογισμός.

Δεν είναι θέμα του υπουργείου Οικονομικών το πότε θα ανοίξει η αγορά, θα μιλήσουν πρώτα οι ειδικοί. Η κυβέρνηση σαφώς και θέλει να λειτουργεί το εμπόριο εύρυθμα και με τη μεγαλύτερη δυνατή υγειονομική ασφάλεια.

Το θέμα του τουρισμού δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο και η πορεία του θα εξαρτηθεί από την πορεία των εμβολιασμών και τα υγειονομικά πρωτόκολλα. «Προσδοκούμε», είπε «ότι το 2021 ο τουρισμός θα πάει καλύτερα από το 2020, ωστόσο δεν θα φθάσει στα επίπεδα του 2019».

Το ελληνικό χρέος έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το καθιστούν βιώσιμο, παρά την επιβάρυνσή του την περίοδο της πανδημίας.