ΣΥΡΙΖΑ: O κ. Λιγνάδης “κέρδισε” 15 μέρες από την ολιγωρία Μενδώνη

"Πυρά" από τον ΣΥΡΙΖΑ στον Πρωθυπουργό και την υπουργό Πολιτισμού.

Επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην υπόθεση Λιγνάδη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του ο αναφέρει:

"Η πρωτοφανής στήριξη του κ. Γεραπετρίτη στην «άξια υπουργό» με το «άριστο έργο» κα Μενδώνη επιβεβαιώνει πως οι χειρισμοί της Υπουργού Πολιτισμού ήταν όχι μόνο σε γνώση αλλά κατ’ εντολή του κ. Μητσοτάκη.



Η πολιτική του ευθύνη για την προσπάθεια συγκάλυψης είναι προφανής απαράγραπτη.



Περιμένουμε ακόμα τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει:

Γιατί δεν υπήρξε προσφυγή στη Δικαιοσύνη στις 6/2 όταν έγινε η καταγγελία του Νίκου Σ. , εφόσον έστω και με καθυστέρηση η κυβέρνηση παραδέχεται πως οδήγησε στην παραίτηση Λιγνάδη, διαψεύδοντας τους προηγούμενους ισχυρισμούς Ταραντίλη και Μενδώνη; Γιατί η κα Μενδώνη προσέφυγε στη Δικαιοσύνη μόνο όταν αποκαλύφθηκε ότι την ίδια μέρα, στις 19/2, κατατίθεται μήνυση για μη παραγεγραμμένο αδίκημα; Κέρδισε ή όχι πάνω από 2 εβδομάδες ο κ. Λιγνάδης ώστε να προετοιμαστεί με την ησυχία του και να εξαφανίσει τυχόν επιβαρυντικά στοιχεία για τον ίδιον ή και ενδεχόμενο κύκλωμα με άλλα πρόσωπα; Έχει γίνει έρευνα στο σπίτι και τους ηλεκτρικούς υπολογιστές του κ. Λιγνάδη από τις Αρχές, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις σχετικών αδικημάτων για τυχόν αποδεικτικά στοιχεία; Έχει γίνει κατάσχεση του κινητού του και άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του για να δουν οι Αρχές με ποιους ανθρώπους είχε επικοινωνία; "