Οικονομία

Thriving Performance: Ευεξία και Αποδοτικότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνδέεται η ευημερία και η αποδοτικότητα με τον τρόπο σκέψης και τις περιοριστικές μας πεποιθήσεις. Ψηφιακό Συνέδριο από την Thrive Global Greece.

Το KPMG Institute, σε συνεργασία με τη Thrive Global Greece, διοργανώνει μια σειρά από ψηφιακά σεμινάρια, με τίτλο “Thriving Performance” τα οποία εστιάζουν στην ενδυνάμωση της ευεξίας και της αποδοτικότητας των εργαζομένων στη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα των αλλεπάλληλων αλλαγών που επιτάσσουν ταχύτητα και προσαρμοστικότητα.

Πώς συνδέεται η ευημερία και η αποδοτικότητα με τον τρόπο σκέψης και τις περιοριστικές μας πεποιθήσεις

Οι νέοι τρόποι εργασίας, που επέβαλε η πανδημία, κατέδειξαν με τον πιο σαφή τρόπο ότι πλέον δεν μιλάμε για ανάγκη εξισορρόπησης εργασιακής και προσωπικής ζωής (work life balance), αλλά για ανάγκη εναρμόνισης της εργασιακής και προσωπικής καθημερινότητας (work life integration). Επιπλέον, είναι κοινά αποδεκτό ότι η συνολική ευημερία κάθε εργαζομένου συνδέεται άμεσα με την παραγωγικότητα του και την επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Η KPMG έχοντας μακρά πορεία και πολυδιάστατη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, που σχετίζονται με τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις, συνεργάζεται με την Thrive Global και σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο πρώτο Thriving Performance εκπαιδευτικό σεμινάριο “Paradigm Shift”. Σε αυτό το βιωματικό σεμινάριο, η εισηγήτρια της Thrive θα αναλύσει πώς οι πεποιθήσεις που συντηρούμε μας εμποδίζουν να ευημερήσουμε και να είμαστε επαγγελματικά πιο αποδοτικοί στην καθημερινότητά μας, και επιπλέον θα μας δείξει τρόπους που θα συμβάλλουν στην αλλαγή των συνηθειών μας.

Περισσότερες πληροφορίες για την ατζέντα του Σεμιναρίου, τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται και τον χρόνο διεξαγωγής του, μπορείτε να βρείτε πατώντας ΕΔΩ.