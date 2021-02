Αθλητικά

Ολυμπιακός: Με Παπασταθόπουλο στην Ολλανδία

Οι "εκλεκτοί" και το πλάνο του Μαρτίνς για τον δεύτερο αγώνα με την Αϊντχόφεν.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού συμπεριέλαβε τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο ο Πέδρο Μαρτίνς, ενόψει του δεύτερου αγώνα με την Αϊντχόφεν, επί ολλανδικού εδάφους, για τη φάση των «32» του Europa League. O διεθνής στόπερ υπέστη κάκωση - διάστρεμμα δεξιάς ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης την περασμένη Κυριακή (21/2) στην ισοπαλία των «ερυθρόλευκων» με τον Άρη (1-1) στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 23η αγωνιστική της Super League. Είχε ξεκινήσει άμεσα θεραπευτική αγωγή σε έναν... αγώνα δρόμου για να προλάβει να ενισχύσει την ομάδα του Πειραιά απέναντι στην Αϊντχόφεν, στην προσπάθεια για πρόκριση στους «16».

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς, είναι αποφασισμένος να περιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή τον Παπασταθόπουλο. Αυτός είναι και ο λόγος που τον συμπεριέλαβε στην αποστολή. Το πιο πιθανό πάντως είναι να ξεκινήσει ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο τους Μπα και Σεμέδο και μόνο αν χρειαστεί να μπει ο «Πάπα».

Δεδομένη είναι η συμμετοχή του Μπρούμα αφού οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό, ενώ εκτός έχουν τεθεί οι Μάριος Βρουσάι (σ.σ. χειρουργήθηκε σήμερα το πρωί και Αβραάμ Παπαδόπουλος (θλάση).

Συγκεκριμένα, στην 22μελή αποστολή των Πειραιωτών που θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία για τη ρεβάνς της φάσης των «32» του Europa League μετέχουν οι εξής ποδοσφαιριστές: Σα, Τζολάκης, Καραργύρης, Λαλά, Ανδρούτσος, Ντρέγκερ, Σεμέδο, Παπασταθόπουλος, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Χολέμπας, Σουρλής, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Μασούρας, Φορτούνης, Βαλμπουενά, Ραντζέλοβιτς, Μπρούμα, Χασάν, Ελ Αραμπί.