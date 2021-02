Κοινωνία

“Άδειαζαν” τα ταμεία σούπερ μάρκετ με την απειλή όπλου

“Γνώριμοι” των Αρχών οι δράστες. Σε ποιες περιοχές “χτυπούσαν”.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, την 21/2 στην Καισαριανή, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ζωγράφου, 40χρονος Έλληνας, ο οποίος λίγο πριν είχε διαπράξει ληστεία με την απειλή όπλου σε σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια, αφαιρώντας χρηματικό ποσό από το ταμείο.

Στη ληστεία συμμετείχε και συνεργός του, ο οποίος ταυτοποιήθηκε και αναζητείται.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, του Τμήματος Ασφαλείας Ζωγράφου, οι δύο δράστες διέπρατταν συστηματικά ένοπλες ληστείες σε σούπερ-μάρκετ στις περιοχές Ζωγράφου, Καισαριανής, Συντάγματος και Αμπελοκήπων.

Εξιχνιάστηκαν επιπλέον -6- περιπτώσεις ένοπλων ληστειών.

Επιπρόσθετα, οι κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.