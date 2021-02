Life

Ο Μανόλης Κονταρός διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό

Τι ανακοίνωσε ο ίδιος σε ανάρτηση του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ο δημοφιλής Κρητικός καλλιτέχνης, Μανόλης Κονταρός, διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό

Το αποτέλεσμα του μοριακού τεστ στο οποίο υποβλήθηκε, έγινε γνωστό από τον ίδιο, με ανάρτηση του στο Facebook.