Eurovision: “Αποκαλυπτήρια” για την ελληνική συμμετοχή

Τι είπε η Στεφανία Λυμπερακάκη για το βίντεο κλιπ του “Last Dance”, του τραγουδιού που θα ερμηνεύσει στον διαγωνισμό.

Την Τετάρτη 10 Μαρτίου θα παρουσιαστεί από την ΕΡΤ το “Last Dance”, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 65η Eurovision.

H ερμηνεύτριά του τραγουδιού, Στεφανία Λυμπερακάκη, μαζί με τον σκηνοθέτη Κώστα Καρύδα, μίλησαν στην ΕΡΤ για την ελληνική συμμετοχή και για τις λεπτομέρειες του βίντεο κλιπ, που γυρίζεται αυτές τις ημέρες.

Η Στεφανία μίλησε για ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, ενώ ο Κώστας Καρύδας ανέφερε ότι το βιντεοκλίπ αφηγείται μία ιστορία φανταστική και ονειρική, η οποία “πατάει” στο μήνυμα του τραγουδιού ότι όλα στη ζωή είναι περαστικά και ότι κάθε τέλος φέρνει μια καινούργια αρχή.

Όπως είπε, επίσης, το βιντεοκλίπ θα είναι διαφορετικό από τη σκηνική παρουσίαση του τραγουδιού στο Ρότερνταμ, την οποία θα επιμεληθεί ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Το τραγούδι έχει δημιουργηθεί από τον Δημήτρη Κοντόπουλο, τους Arcade και την Σάρον Βον.