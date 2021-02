Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Κατάρ: 6500 νεκροί μετανάστες στα έργα των γηπέδων

Απάνθρωπες οι συνθήκες εργασίας επί 11 χρόνια, σύμφωνα με τον Guardian.

Αποτροπιασμό προκαλούν όσα αποκαλύπτει ο Guardian για τις συνθήκες εργασίας στο Κατάρ, επί 11 χρόνια, για την κατασκευή γηπέδων ενόψει του Παγκόσμιου Κυπέλλο του 2022.

Σύμφωνα με τον Guardian, μετά την έρευνα το 2015, μια πενταετία μετά την ανάθεση του Μουντιάλ στο Κατάρ, οπότε είχαν καταγραφεί 1.200 θάνατοι, πλέον, οι νεκροί εργάτες έχουν ξεπεράσει τους 6.500!

Η αναλογία βγαίνει περί τους 12 νεκρούς κάθε εβδομάδα στις εργασίες που γίνονται ώστε όλα τα γήπεδα και οι χώροι φιλοξενίας ομάδων και οπαδών να είναι πανέτοιμα.

Η διοργάνωση έχει, ήδη, "βαφτεί" με το αίμα των ανθρώπων που αναζητώντας χρήματα για να ζήσουν τις οικογένειές τους, "χάνουν" τη ζωή τους από την απάνθρωπη διαχείριση και τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας...