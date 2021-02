Κόσμος

Παραμένει στο νοσοκομείο ο πρίγκιπας Φίλιππος

Τι λέει το Παλάτι για τη νοσηλεία του συζύγου της Ελισάβετ.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος, ο 99χρονος σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ της Βρετανίας, παρέμεινε στο νοσοκομείο στο οποίο έχει εισαχθεί για προληπτικούς λόγους για έβδομο συνεχές βράδυ.

Ο Φίλιππος, δούκας του Εδιμβούργου, εισήχθη στο ιδιωτικό νοσοκομείο του Λονδίνου King Edward VII την περασμένη Τρίτη το βράδυ ύστερα από σύσταση του γιατρού του καθώς δεν αισθανόταν καλά.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ έχει ανακοινώσει ότι ο Φίλιππος αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση για μερικές ημέρες και ότι η 94χρονη σύζυγός του παραμένει στο κάστρο του Ουίνδσορ, την κατοικία της στο δυτικό τμήμα του Λονδίνου όπου διαμένει το ζεύγος κατά τη διάρκεια του lockdown που έχει επιβληθεί λόγω της COVID-19.

Το βασιλικό ζεύγος έχει κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της Covid-19 και η αδιαθεσία του δούκα δεν σχετίζεται με τον κορονοϊό. Πηγή από το περιβάλλον του βασιλικού ζεύγους είπε ότι ο Φίλιππος αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο και τις επόμενες ημέρες και ότι η διάθεσή του είναι καλή.