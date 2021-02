Life

Daft Punk: Τέλος εποχής για το θρυλικό δίδυμο της ηλεκτρονικής μουσικής

Οι Daft Punk ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους με έναν... Επίλογο.

Το δίδυμο των Daft Punk αποτελεί ίσως τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ηλεκτρονικής μουσικής στη Γαλλία.

Με ένα βίντεο διάρκειας οκτώ λεπτών και με τίτλο «Epilogue» οι Daft Punk έβαλαν τον δικό τους επίλογο σε μία μουσική πορεία 28 χρόνων. Το βίντεο περιλαμβάνει εικόνες από την επιστημονικής φαντασίας ταινία τους «Electroma» του 2006.

Η επί χρόνια εκπρόσωπος του συγκροτήματος Κάθριν Φρέζιερ επιβεβαίωσε την είδηση για τη διάλυση των Daft Punk, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία για τους λόγους που οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση.

Το γαλλικό ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής σχηματίστηκε το 1993 από τους Γκι-Μανουέλ ντε Ομέμ-Κριστό (Guy-Manuel de Homem-Christo ) και Τομά Μπανγκαλτέ (Thomas Bangalter).

Οι Bangalter και de Homem-Christo συναντήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1980 στο σχολείο στο Παρίσι ως έφηβοι και αμέσως μετά άρχισαν να συνεργάζονται. Ίδρυσαν το ροκ συγκρότημα Darlin’, εμπνευσμένο από το τραγούδι Beach Boys με τον ίδιο τίτλο, με τον φίλο τους Laurent Brancowitz το 1992 και κυκλοφόρησαν ένα τραγούδι σε μια συλλογή της Duophonic των Stereolab. Το τραγούδι έλαβε αρνητική κριτική στο Melody Maker - το οποίο το χαρακτήρισε ως «daft punky thrash». Η αρνητική κριτική έγινε το νέο τους όνομα. Οι δύο αποφάσισαν να επικεντρωθούν στην ηλεκτρονική μουσική. Ο Brancowitz έφυγε και τελικά ίδρυσε το συγκρότημα της indie pop Phoenix.

Οι Daft Punk έγιναν γνωστοί στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ως μέρος του κινήματος της γαλλικής house μουσικής, με συνεχείς επιτυχίες τα χρόνια που ακολούθησαν.