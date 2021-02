Κόσμος

Ξάδερφος της βασίλισσας Ελισάβετ καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση

Ο Σάιμον Μπόους-Λιόν έχει ανακηρυχθεί από το περιοδικό Tatler το 2019 ως ένας από τους 50 κορυφαίους εργένηδες της Βρετανίας.

Συγκλονίζεται η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας καθώς ξάδερφος της βασίλισσας Ελισάβετ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών, λόγω σεξουαλικής επίθεσης μέσα στο κάστρο του, "Γκλάμις", στη Σκωτία, τον Φεβρουάριο του 2020

Ο 34χρονος Σάιμον Μπόους-Λιόν καταχωρήθηκε, επίσης, στο μητρώο των ατόμων που έχουν διαπράξει σεξουαλική επίθεση.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα "Sun", ο ξάδερφος της βασίλισσας μπήκε στο υπνοδωμάτιο 26χρονης γυναίκας που βρισκόταν στο κάστρο του, και άρχισε να την αγγίζει σε διάφορα σημεία του σώματός της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο πλούσιος γαιοκτήμονας και μέλος της βασιλικής οικογένειας παραδέχθηκε την ενοχή του.

Σε δήλωση έξω από το δικαστήριο, αφού ομολόγησε την ενοχή του τον περασμένο μήνα, ο Μπόους-Λιόν δήλωσε «πολύ ντροπιασμένος» για τις πράξεις του οι οποίες προκάλεσαν «τόση ταλαιπωρία σε μια φιλοξενούμενη στο σπίτι μου». Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι «είχε μεθύσει υπερβολικά» εκείνο το βράδυ.