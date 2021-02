Οικονομία

Λιανεμπόριο - 13032: Ο νέος αριθμός για ψώνια στα καταστήματα

Sms με χρονικό περιορισμό για τα ψώνια στο νέο 5ψηφιο. Πόση ώρα θα έχουν περιθώριο οι καταναλωτές για να ψωνίζουν. Για ποια μαγαζιά ισχύει.

Με sms στον νέο πενταψήφιο αριθμό 13032 θα μπορούν οι πολίτες να βγαίνουν για ψώνια στα καταστήματα, όταν θα ανοίξει το λιανεμπόριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πολίτες θα στέλνουν μήνυμα στο 13032 για να πηγαίνουν στα μαγαζιά και να κάνουν τις αγορές τους είτε με click away είτε με click inside, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα λάβει η κυβέρνηση, με γνώμονα τις εισηγήσεις των λοιμωξιολόγων, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, τα sms στο 13032 θα έχουν διάρκεια μέχρι τρεις ώρες και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά την ημέρα.

Ωστόσο, οι αγορές για τα σούπερ μάρκετ, τους φούρνους κ.λπ θα συνεχίσουν να γίνονται με sms στο 13033. Τα sms στο 13033 δεν θα έχουν «κόφτη» και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται κανονικά μέσα στην ημέρα.

«Αυτήν τη στιγμή εξετάζουμε μέτρα ειδικά για το λιανεμπόριο, θέλουμε μαζί με τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Παπαθανάση τεχνολογικά μέτρα, τα οποία θα επιτρέψουν το γρηγορότερο άνοιγμα του λιανεμπορίου για να μπορέσει να λειτουργήσει κι η αγορά» τόνισε νωρίτερα σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά fm, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Χαρίτσης: Οι κυβερνώντες δυστυχώς δείχνουν να μην μαθαίνουν από τα λάθη τους

Δήλωση του Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και Βουλευτή Μεσσηνίας, Αλέξη Χαρίτση



"Οι κυβερνώντες δυστυχώς δείχνουν να μην μαθαίνουν από τα λάθη τους κι αυτό στοιχίζει πολύ ακριβά στην κοινωνία. Τις τελευταίες μέρες, αρμόδιοι και αναρμόδιοι υπουργοί της κυβέρνησης επιδίδονταν σε μπαράζ δηλώσεων περί τελευταίων ημερών του lockdown, επικείμενου ανοίγματος της οικονομίας, άμεσης επιστροφής στην κανονικότητα. Μέχρι και διαρροές περί πρόωρης χαλάρωσης ακόμα και αυτών των ελλιπών μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων υπήρξαν. Αντί να μεριμνήσουν για στήριξη των πληττόμενων επιχειρήσεων και εργαζομένων, μοίραζαν ελπίδες και καλλιεργούσαν τον εφησυχασμό για να φτάσουμε στη σημερινή επικίνδυνη έκρηξη κρουσμάτων.



Έστω και τώρα, απαιτείται να υλοποιηθεί κατεπειγόντως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, για στοχευμένη ιχνηλάτηση στους χώρους εργασίας και για το σταδιακό άνοιγμα της οικονομικής δραστηριότητας με ασφάλεια όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν".