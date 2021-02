Κόσμος

Επίθεση με μαχαίρι σε Ελληνίδα φοιτήτρια στην Ιταλία: “Από θαύμα ζει”, λέει η μητέρα της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της κοπέλας, μετά την πολύωρη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Διέφυγε τον κίνδυνο η 21χρονη φοιτήτρια Γεωργία Καλτσούνη, η οποία σε πάρκινγκ, κοντά σε στάση του μετρό του Τορίνο δέχτηκε μαχαιριές σε λαιμό, θώρακα και κοιλιακή χώρα από τον 27χρονο Αλβανό πρώην φίλο της, ο οποίος συνελήφθη από τους καραμπινιέρους, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η μητέρα της, που ζει μόνιμα στη Λέσβο, αναφέρει ότι η Γεωργία θα παραμείνει στην εντατική τουλάχιστον μέχρι αύριο, ενώ στον πλευρό της έχει την αδελφή της, η οποία επίσης σπουδάζει στο Τορίνο.

«Δέχτηκε πέντε μαχαιριές στο θώρακα,στο λαιμό και στην κοιλιά με κουζινομάχαιρο. Από θαύμα ζει το κοριτσάκι μου. Δόξα τω Θεώ καλά είναι τώρα, διέφυγε τον κίνδυνο γιατί δεν έχουν πειραχτεί τα ζωτικά της όργανα. Αυτός προσπάθησε να την μαχαιρώσει στην καρδιά και τον έσπρωξε το παιδί μου με όση δύναμη της είχε απομείνει εκείνη τη στιγμή. Όπως μαθαίνω από την άλλη μου κόρη που σπουδάζει κι εκείνη εκεί, θα παραμείνει μια ακόμα ημέρα στην εντατική και θα την βγάλουν αύριο. Θέλω να ταξιδέψω να βρεθώ δίπλα της, αλλά εξαιτίας του κορωνοϊού δεν μπορώ δυστυχώς. Δεν επιτρέπουν οι συνθήκες να είμαι δίπλα της. Ευτυχώς είναι η αδελφή της εκεί και μαθαίνω τα πάντα, αν δεν ήταν θα είχα τρελαθεί από την αγωνία μου».

Για την σχέση της κόρης της με τον 27χρονο Αλβανό, Jetmir Kurtsmajlaj, το μοναδικό που γνώριζε ήταν πως διατηρούσαν φιλική σχέση. «Το μόνο που ήξερα για εκείνον ήταν μόνο πως ήταν φίλοι και έκαναν παρέα, τίποτα περισσότερο. Έτσι μου είχε πει το παιδί μου. Ήταν τελικά ψυχασθενής ο άνθρωπος αυτός. Δεν μπορώ με τίποτα να πιστέψω αυτό που έχει συμβεί. Ζούμε έναν εφιάλτη», ανέφερε.

«Αυτός είχε κάποια θέματα με τη δουλειά του, τον απέλυσαν και έπλασε μέσα στο μυαλό του ότι έφταιγε η κόρη μου. Στη συνέχεια, η κόρη μου έλαβε βοήθεια από ψυχολόγο γιατί της έστελνε συνεχώς απειλητικά μηνύματα και φοβόταν. Η ψυχολόγος τη συμβούλεψε να απομακρυνθεί από αυτό τον άνθρωπο διότι ήταν επικίνδυνος και αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Η κόρη μου ενημέρωσε την αστυνομία και της είπαν ότι μπορεί να κάνει μήνυση εναντίον του. Το παιδί μου για να μην οξύνει τα θέματα μαζί του, προσπάθησε να τον ηρεμήσει και μετά από μέρες έδωσαν κάποιο ραντεβού σε δημόσιο χώρο ώστε να υπάρχει κόσμος προκειμένου να ζητήσει βοήθεια αν τυχόν της έκανε κακό. Της επιτέθηκε την Κυριακή το βράδυ σε κεντρικό δρόμο του Τορίνο με κουζινομάχαιρο. Πώς γλίτωσε το παιδί μου μέσα από τα χέρια του, δεν μπορώ ακόμα να το πιστέψω» λέει στο protothema.gr η μητέρα της κοπέλας.

Χειρουργείο έξι ωρών έκανε η φοιτήτρια

Η φοιτήτρια υποβλήθηκε σε επέμβαση έξι ωρών στο νοσοκομείο Molinette και βρίσκεται στην μονάδα εντατική θεραπείας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η μετεγχειρητική της πορεία κρίνεται αρκετά ικανοποιητική από τους γιατρούς και δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο για τη ζωή της.

«Ήταν επικίνδυνος - Έλεγε κακοήθειες ακόμα και στη γιαγιά μας στην Ελλάδα» λέει η αδερφή της φοιτήτριας

Με δηλώσεις που έκανε στη LaStampa η αδερφή της Ελληνίας φοιτήτριας, αποκάλυψε πως το ραντεβού των δυο ήταν, μάλλον, προκαθορισμένο. «Μου είπε σε μήνυμα πως βρισκόταν μαζί του, αποκαλύπτοντας και το σημείο στο οποίο συναντήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής. Στις 5 μμ που είπε πως όλα ήταν καλά και θα με καλούσε αργότερα. Αργά το απόγευμα, οι αστυνομικοί ήρθαν στο σπίτι μου και μου είπαν πως η αδερφή μου βρίσκεται σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Δεν είδα ποτέ τον δράστη, δεν ξέρω πώς συναντήθηκαν. Ωστόσο, γνωρίζω πως είχε γίνει επικίνδυνος, φοβερά επικίνδυνος. Την απειλούσε στο Instagram, της έγραφε πως θα τη βλάψει και θα τη σκοτώσει. Μάλιστα, είχε εντόπισει τον πρώην φίλο της αδερφής μου και τη γιαγιά μας στην Ελλάδα και τους έλεγε πολλές κακοήθειες. Της είπα να τον αναφέρει στην αστυνομία, γιατί κάποιος σαν αυτόν δεν μπορεί να παραμείνει ελεύθερος. Φαινόταν ότι ήταν πεπεισμένη, αλλά τότε δεν το έκανε» είπε χαρακτηριστικά.

Θυμωμένος από τον χωρισμό ο 27χρονος - Έστελνε απειλές μέσω Instagram

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν κυκλοφορήσει, ο δράστης δεν μπορούσε να δεχτεί τον χωρισμό του από την κοπέλα και, προφανώς, αντέδρασε με αυτό τον τρόπο. Αν και η σχέση του κράτησε λίγους μήνες, ο 27χρονος εξέφραζε τον θυμό του μέσω των social media στην 21χρονη, εξαπολύοντας απειλές. «Θα σε σκοτώσω» ήταν το μήνυμα που φέρεται να τις έστελνε συχνά μέσω Instagram, σύμφωνα με την ilGiornale, ενώ εκείνη, αν και φοβισμένη, είχε επιλέξει να μην δημοσιοποιήσει τις απειλές για να μην τρομοκρατήσει την οικογένειά της.

Είχε προσπαθήσει να τη βλάψει ξανά πριν από μια εβδομάδα

Σύμφωνα, πάντα, με τις ίδιες πηγές της ilGiornale, ο 27χρονος είχε προσπαθήσει ξανά να βλάψει την 20χρονη πριν από μερικές ημέρες. Συγκεκριμένα, στις 16 Φεβρουαρίου, συναντήθηκαν σε ένα διαμέρισμα στο Σαν Σαλβάριο του Τορίνο κι εκεί ο Αλβανός προσπάθησε να ακινητοποιήσει την κοπέλα, κρατώντας μια σύριγγα με δηλητηριώδη ουσία. Ωστόσο, εκείνη κατάφερε να ξεφύγει και σκόπευε, αφού θα ξεπερνούσε το σοκ, να μηνύσει τον 27χρονο. Τα γεγονότα της Κυριακής, όμως, την πρόλαβαν.

Πηγή: protothema.gr