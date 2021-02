Life

Χαϊκάλης: “άνθρακες ο θησαυρός” με τις εις βάρος μου καταγγελίες

Ο γνωστός ηθοποιός απαντά μέσω του συνηγόρου του, στις καταγγελίες σε βάρος του, οι οποίες κατατέθηκαν στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών.

Ο ηθοποιός Παύλος Χαϊκάλης, σε γραπτή του δήλωση μέσω του συνηγόρου του, απαντά στις καταγγελίες που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας για το πρόσωπο του, επισημαίνοντας ότι μόλις χθες 22 Φεβρουαρίου, έλαβε από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, αντίγραφα των εις βάρος του καταγγελιών, τα οποία εκτός του ότι είναι ανυπόγραφα, «βρίθουν ανακριβειών και ψεμάτων», σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο κ. Χαϊκάλης αναφέρεται σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκεται το όνομα του, δίνοντας απαντήσεις για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, παρουσιάζοντας τη δική του άποψη.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Χαϊκάλη, δια του συνηγόρου του Μανώλη Τρούλη:

Μετά τον πολυήμερο διασυρμό μου, την 22 Φεβρουαρίου και ώρα 15:30 μμ., έλαβα επιτέλους από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) αντίγραφα των σε βάρος μου «καταγγελιών» και σχετική πρόσκληση για την παροχή εξηγήσεων. Συγκεκριμένα, παρέλαβα αντίγραφα τεσσάρων (4) εγγράφων, χωρίς ημερομηνία και χωρίς υπογραφή από τους φερόμενους ως καταγγέλλοντες που ακόμα κι αν ήθελε υποτεθεί ότι συνιστούν επιβεβαιωμένες καταγγελίες, το περιεχόμενό τους βρίθει ανακριβειών και ψεμάτων.

Άνθρακες ο θησαυρός για όσους έβγαλαν βιαστικά συμπεράσματα και μ’ εξομοίωσαν άδικα με εκείνους που ελέγχονται για σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι!

Ειδικότερα, η μία εκ των τεσσάρων καταγγελιών αφορά σε άνδρα που ισχυρίζεται ψευδώς ότι πριν από 20 ολόκληρα χρόνια , σε γυρίσματα σειράς και παρουσία πλήθους κόσμου, τον εξύβρισα. Όμως, κανείς από τους συντελεστές των γυρισμάτων δεν θυμάται ένα τέτοιο περιστατικό ούτε καν τον ίδιο τον καταγγέλλοντα, ο οποίος είναι άγνωστος σε μένα. Για την συγκεκριμένη περίπτωση επικαλούμαι τις μαρτυρίες δεκάδων ανθρώπων που συμμετείχαν στα γυρίσματα των συγκεκριμένων επεισοδίων.

Ως προς τις δύο καταγγελίες από ενήλικες γυναίκες που ισχυρίζονται ότι προ πολλών ετών τις παρενόχλησα σεξουαλικά δια τηλεφώνου δηλώνω κατηγορηματικά ότι τα όσα γλαφυρά διαχέονται δια του τύπου τις τελευταίες ημέρες για το περιεχόμενο των επικοινωνιών δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μάλιστα, για την μία περίπτωση αναγνώρισα δημόσια ότι ορμώμενος από πραγματικά συναισθήματα προς το πρόσωπο της καταγγέλλουσας εκφράστηκα αυθόρμητα και ζήτησα δημόσια συγνώμη αν υπερέβην τα υποκειμενικά όρια της ηθικά ανεκτής συμπεριφοράς της συγκεκριμένης. Η ίδια δε η καταγγέλλουσα με ξεκάθαρο τρόπο επιβεβαιώνει ότι αμέσως μόλις έγινε σαφές ότι δεν υπήρχε αμοιβαία διάθεση διέκοψα οποιαδήποτε επικοινωνία.

Τέλος, ως προς την μία καταγγελία ενήλικης γυναίκας - επί σειρά ετών επιστήθια φίλη – που μετά από 36 ολόκληρα χρόνια ισχυρίζεται ότι δήθεν αποπειράθηκα να την εκμεταλλευθώ σεξουαλικά, όταν και οι δύο είμασταν στην ηλικία των 25, η αλήθεια είναι ότι σοβαρές προσωπικές διαφορές μας οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα. Είναι προφανές ότι για λόγους εκδίκησης διαστρεβλώνει πλήρως τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το μακρινό 1985. Αρκεί να αναφέρω ότι την επίμαχη περίοδο ήταν επιστήθια φίλη και της μετέπειτα συζύγου μου και μητέρας του γιού μας. Συνεπώς, αναρωτιέμαι πως είναι δυνατόν η φίλη της καταγγέλλουσας και μετέπειτα σύζυγός μου να με παντρευτεί μετά από μία τέτοια πράξη και να αποκτήσει παιδί μαζί μου.

Η πέμπτη περίπτωση που είδε το φως της δημοσιότητας και αναφέρεται στην περίοδο αμέσως μετά τη στρατιωτική μου θητεία, δηλαδή πριν από περίπου 40 χρόνια, είναι παντελώς ψευδής καθώς δεν γνωρίζω καν την συγκεκριμένη καταγγέλλουσα. Για την συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχω καμία ενημέρωση από το ΣΕΗ.

Επαναλαμβάνω ότι σέβομαι απόλυτα και στηρίζω με όλη μου την ψυχή την κοινωνική ενεργοποίηση των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης και επιζητώ όπως και σύσσωμη η κοινωνία την παραδειγματική τιμωρία όσων έχουν βλάψει πραγματικά με τη συμπεριφορά τους.

Δυστυχώς καλούμαι να υπερασπιστώ το αυτονόητο: ο καταγγελλόμενος δεν μπορεί να θεωρείται εκ προοιμίου ένοχος. Ως εκ τούτου είμαι αναγκασμένος να απαντήσω σκληρά με όλους τους νόμιμους τρόπους σε όσους και όσες χρησιμοποιούν ψέματα για να με πλήξουν ανασύροντας και διαστρεβλώνοντας ιστορίες από το παρελθόν που με περίσσια υποκρισία με εξομοιώνουν με πρόσωπα που ελέγχονται για σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα.