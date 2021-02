Πολιτική

Οι Τούρκοι “έστησαν” παρενόχληση του “Τσεσμέ” από ελληνικά F-16

Η απάντηση του Πενταγώνου στην τουρκική προπαγάνδα.

Να πουλήσουν το... "παραμύθι" περί παρενόχλησης του "Τσεσμέ" από ελληνικά F-16, επιχειρούν οι Τούρκοι.

Το ερευνητικό πλοίο του τουρκικού πολεμικού ναυτικού βρίσκεται για τρίτη ημέρα στην περιοχή ανάμεσα στη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο πραγματοποιώντας υδρογραφικές έρευνες σε διεθνή ύδατα αλλά σε περιοχή που έχει παρανόμως δεσμευτεί με navtex του παράκτιου σταθμού της Σμύρνης.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας, το πρωί της Τρίτης «τέσσερα F-16 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας πλησίασαν το Τσεσμέ στα δυτικά της Λήμνου». Κατά τους ισχυρισμούς των Τούρκων, ένα από τα τέσσερα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασε πολύ κοντά στο "Τσεσμέ" ρίχνοντας σε απόσταση δύο ναυτικών μιλίων από το τουρκικό ερευνητικό πλοίο chaff, δηλαδή φύλλα αλουμινίου που λειτουργούν σαν αντίμετρα και χρησιμοποιούνται στις αερομαχίες για να μπερδέψουν τα ραντάρ των αντίπαλων μαχητικών αεροσκαφών.

Η αλήθεια για την πτήση των ελληνικών F-16

Από το πρωί της Τρίτης, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία πραγματοποιεί άσκηση στην οποία συμμετέχουν πολλά -περισσότερα των τεσσάρων- μαχητικά αεροσκάφη. Η ελληνική εκπαιδευτική δραστηριότητα έγινε σε μια μεγάλη περιοχή που είχε δεσμευτεί εγκαίρως με ΝΟΤΑΜ και εκτείνεται από την Χαλκιδική μέχρι τα νότια της Σκύρου. Στο πλαίσιο αυτής της άσκησης προβλέπονταν αρκετά αεροπορικά γυμνάσια μεταξύ των πιλότων των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών. Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν υπήρξε κάποιου είδους παρενόχληση του τουρκικού υδρογραφικού πλοίου Τσεσμέ από ελληνικά F-16, διαβεβαιώνουν αρμόδιες πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι ίδιοι παράγοντες εξήγησαν στο protothema.gr ότι τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη πετούσαν σε ύψος 19.000 ποδών (περίπου έξι χιλιόμετρα από την επιφάνεια της θάλασσας) και δεν προσέγγισαν εγγύτερα των 10 μιλίων από το τουρκικό πλοίο.

Nα επισημανθεί ότι η αεροπορική δραστηριότητα των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών εντάσσεται σε άσκηση εντός του FIR Αθηνών για την οποία είχε εκδοθεί εγκαίρως η νόμιμα προβλεπόμενη ΝΟΤΑΜ.

Η Τουρκία έχει προγραμματίσει μεγάλη στρατιωτική άσκηση στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, με την ονομασία "Γαλάζια Πατρίδα". Στην άσκηση θα συμμετέχουν 87 πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού και της ακτοφυλακής, 27 αεροσκάφη, 12 ελικόπτερα, F-16, F-4, αλλά και αποβατικές δυνάμεις.

