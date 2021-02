Πολιτική

Κορονοϊός - Χατζημάρκος: Καταγγελία ότι εμβολιάστηκε εκτός σειράς

Ερωτήματα για τον εμβολιασμό εκτός σειράς του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

Εκτός δήμου Ρόδου και χωρίς να πληροί τα ηλικιακά κριτήρια φέρεται να εμβολιάστηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης, ενώ είναι κάτοικος Ρόδου, μετέβη την περασμένη Κυριακή στο νησί της Χάλκης με ιδιωτικό σκάφος και έκανε το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Μάλιστα, το skyrodos.gr δημοσιεύει ότι η κατάσταση στην οποία ήταν το όνομα του Περιφερειάρχη, παραδόθηκε στην υπεύθυνη του ιατρείου του νησιού, από τον ίδιο τον δήμο Χάλκης, μία ημέρα νωρίτερα από τους προγραμματισμένους εμβολιασμούς.

Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, από τα προηγούμενα συνάγεται ότι ο κ. Χατζημάρκος δεν εμβολιάστηκε με δόση που περίσσεψε λόγω απουσίας ή άρνησης πολίτη να εμβολιασθεί. Το όνομά του μπήκε στην κατάσταση του Δήμου Χάλκης και η διαδικασία ακολουθήθηκε κανονικά.

Ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι εάν ο κ. Χατζημάρκος ανήκει σε ευπαθή ομάδα, ενώ το skyrodos.gr σημειώνει ότι η καταγραφή των στοιχείων ΑΜΚΑ του, έγινε σε χειρόγραφη κατάσταση και όχι ηλεκτρονικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, στη Χάλκη βρισκόταν ζευγάρι με καταγωγή από εκεί, που ήθελε να εμβολιασθεί αλλά οι δόσεις δεν έφτασαν.