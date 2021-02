Κοινωνία

Vetting: Έρευνα του ΑΝΤ1 για την επιλογή προσώπων στην δημόσια διοίκηση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς γίνεται η επιλογή των προσώπων στην δημόσια διοίκηση και με ποιόν τρόπο, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία έχει τον τελευταίο λόγο. Τι ισχύει στο εξωτερικό.