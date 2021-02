Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: τα θέματα της συνεδρίασης

Τι περιλαμβάνει η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου.

Συνεδριάζει αύριο (Τετάρτη) στις 11:00 υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η ατζέντα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων

Παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα του νομοσχεδίου για τα ζώα συντροφιάς

Παρουσίαση από τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για την τηλεργασία

Εισήγηση από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα σχετικά με την επιλογή υποδιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος.