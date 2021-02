Κοινωνία

Δημήτρης Κουφοντίνας: αναγκαστική σίτιση με εντολή Εισαγγελέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αρχιεκτελεστής της "17Ν", που έχει καταδικαστεί σε 11 φορές ισόβια για ισάριθμες δολοφονίες, κάνει απεργία πεινας επι εβδομάδες.

Με διάταξη της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λαμίας, που εκδόθηκε μετά απο αιτημα των γιατρών του Νοσοκομείου Λαμίας, όπου νοσηλεύεται, διατάσσεται η χορήγηση όλων των αναγκαίων ιατρικών μέτρων ώστε να σωθεί η ζωή του Δημήτρη Κουφοντίνα ο οποίος διανύει την 47η ημέρα απεργία πείνας. Προηγήθηκε έγγραφο των γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Με βάση αυτά, περιγράφεται από την εισαγγελία «ότι ο Δημήτριος ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑΣ του Κωνσταντίνου, κρατούμενος του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού, από 8-1-2021 κατήλθε σε απεργία πείνας, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και ήδη από τις απογευματινές ώρες της 22-2-2021 δηλώνει και απεργός δίψας, αρνούμενος τη χορήγηση υγρών και λοιπής φαρμακευτικής αγωγής. Ο ως άνω κρατούμενος αρνείται να συναινέσει σε ιατρικές πράξεις που κρίνονται αναγκαίες για την υγεία του, ενώ σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο έγινε από τον ασθενή προσπάθεια αυτοτραυματισμού δια της βίαιης εξαγωγής του τοποθετημένου στο αριστερό άνω άκρο φλεβοκαθετήρα, που απετράπη με την ακαριαία παραίνεση των ιατρών της ΜΕΘ.

Ως εκ τούτου, προς επίτευξη του σκοπού εξασφάλισης της ζωής και υγείας του κρατουμένου απεργού πείνας Δημητρίου ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑ, ο οποίος σύμφωνα με τα συνημμένα ιατρικά έγγραφα περιήλθε σε κατάσταση άμεσου κινδύνου ζωής ή σοβαρής και μόνιμης βλάβης της υγείας του, κατόπιν υποδείξεως των αρμοδίων ιατρών, επαναλαμβάνουμε ότι εμμένουμε (σ.σ σε επανειλημμένες) παραγγελίες μας και κρίνουμε αναγκαίο να διατάξουμε τη λήψη των κατάλληλων και αναγκαίων μέτρων, συνεκτιμώντας την προσωπικότητα του κρατουμένου, τις επιδιώξεις του και τη σταθερότητα της απόφασής του, προς αποτροπή άμεσου κινδύνου ζωής ή σοβαρής και μόνιμης βλάβης της υγείας του, με συνθήκες που εξασφαλίζουν τον απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ζωής, της προσωπικότητας και αξιοπρέπειας του κρατουμένου και με τη λήψη ειδικών μέτρων φρούρησης και ασφαλείας.

Τα μέτρα

Σύμφωνα με την παραγγελία:

«Διατάσσουμε τη λήψη των κατάλληλων και αναγκαίων μέτρων για τη ζωή και υγεία του ως άνω κρατουμένου Δημητρίου ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑ του Κωνσταντίνου, απεργού πείνας, νοσηλευόμενου στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, κρατουμένου του Καταστήματος Κράτησης Δομοκό», και κάθε αναγκαία ιατρική πράξη και θεραπεία κατά τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, εφόσον κρίνονται επιβεβλημένα από τους θεράποντες ιατρούς για την υγεία και ζωή του κρατουμένου, έτσι ώστε να αποφευχθεί άμεσος κίνδυνος ζωής ή σοβαρής και μόνιμης βλάβης της υγείας του».

Τζανακόπουλος: Aνεπίτρεπτο πλήγμα στη Δημοκρατία o θάνατος κρατούμενου από απεργία πείνας

«Ο θάνατος κρατούμενου από απεργία πείνας, όσο αποκρουστικά και αν είναι τα εγκλήματά του, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός», αναφέρει σε δήλωσή του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Συνεχίζοντας αναφέρει: «Η δημοκρατία μας δεν αναγνωρίζει το θάνατο ως ποινή για οποιοδήποτε έγκλημα, για οποιαδήποτε παράβαση των κανόνων που συγκροτούν τον κοινό κώδικα της συμβίωσής μας. Μια τέτοια πιθανότητα θα αποτελούσε τομή ιστορικής σημασίας, θα σηματοδοτούσε μια ανεπίτρεπτη αλλαγή παραδείγματος από τον ευρωπαϊκό πολιτικό φιλελευθερισμό. Και δεν πρέπει να το επιτρέψει κανείς μας».



ΜέΡΑ25: Βαριά ρήξη με το κράτος δικαίου

Το ΜέΡΑ25 αναφερόμενο στον τρόπο αντιμετώπισης του Δημήτρη Κουφοντίνα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «η επιμονή της να καταπατάει τα δικαιώματά του ως κρατούμενου, ήταν ήδη μια βαριά ρήξη με το κράτος δικαίου». Προσθέτει ότι η υπόθεση της απεργίας πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα «μπαίνει στην τελική, στενή και σκοτεινή οδό της».

Το ΜέΡΑ25 υπογραμμίζει ότι η εισαγγελική διαταγή για κατ΄ουσίαν αναγκαστική σίτιση ενός ανθρώπου που δεν είναι σε θέση να συναινέσει, εκτρέπει τη χώρα στην κατηγορία των αυταρχικών, ανελεύθερων καθεστώτων.

Σύμφωνα με το ΜέΡΑ25, «κάθε λεπτό που περνάει είναι άλλη μια μαύρη σελίδα για το νομικό πολιτισμό της χώρας, άλλος ένας κόκκος από μια κλεψύδρα που είναι επικίνδυνα κοντά στο να αδειάσει.

Η ανακοίνωση καταλήγει με την έκκληση «να μην επιτρέψουμε αυτή τη θλιβερή πρωτιά στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας».