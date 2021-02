Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πώς συνδέεται η εξάπλωση με την εξωτερική θερμοκρασία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έρευνά που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS ONE.

Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει περισσότερους από 2,3 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως. Η κατανόηση του αντίκτυπου των εποχικών αλλαγών θερμοκρασίας στην μετάδοση του κορονοϊού είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την μείωση της εξάπλωσής του τα επόμενα χρόνια.

Ο κορονοϊός SARS-CoV-2 ανήκει σε μια μεγάλη οικογένεια ανθρώπινων κορονοϊών, οι περισσότεροι από τους οποίους χαρακτηρίζονται από αυξημένη μετάδοση σε ψυχρότερους, λιγότερο υγρούς μήνες και μειωμένη μετάδοση σε θερμότερους, πιο υγρούς μήνες.

Έχοντας αυτό ως δεδομένο, ερευνητές από το Ινστιτούτο Christina Lee Brown Envirome του Πανεπιστημίου του Λούιβιλ, από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins και από το Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ τέσταραν τη θεωρία ότι η ατμοσφαιρική θερμοκρασία θα επηρέαζε επίσης την μετάδοση του SARS-CoV-2.

Οι ερευνητές συνέκριναν καθημερινά δεδομένα χαμηλής θερμοκρασίας και κατέγραψαν κρούσματα COVID-19 σε 50 χώρες στο Βόρειο Ημισφαίριο μεταξύ 22 Ιανουαρίου και 6 Απριλίου 2020. Η έρευνά τους, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS ONE, έδειξε ότι καθώς οι θερμοκρασίες αυξήθηκαν, ο ρυθμός των νέων κρουσμάτων COVID-19 μειώθηκε.

Συγκεκριμένα, μεταξύ 0 και 38 βαθμών Κελσίου:

η κάθε αύξηση κατά 0,5 βαθμό Κελσίου στην ημερήσια χαμηλή θερμοκρασία συσχετίστηκε με μείωση κατά 1% στον ρυθμό αύξησης των κρουσμάτων COVID-19

η κάθε μείωση κατά 0,5 βαθμό Κελσίου συσχετίστηκε με αύξηση σε αυτό το ποσοστό κατά 3,7%

τα αποτελέσματα δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από τα κατά τόπους lockdown, την χρήση μάσκας ή άλλα μέτρα για τον περιορισμό της COVID-19

“Αν και η COVID-19 είναι μια μολυσματική νόσος με μετάδοση που δεν εξαρτάται από τη θερμοκρασία, η έρευνά μας δείχνει ότι μπορεί επίσης να έχει εποχιακά χαρακτηριστικά”, δήλωσε ο δρ. Aruni Bhatnagar, συν-συγγραφέας της μελέτης και διευθυντής του Brown Envirome Institute . “Φυσικά, η επίδραση της θερμοκρασίας στον ρυθμό μετάδοσης μεταβάλλεται από κοινωνικές παρεμβάσεις, όπως η κοινωνική απόσταση, καθώς και ο χρόνος που ο κόσμος περνάει σε εσωτερικούς χώρους και άλλους παράγοντες. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων καθορίζει τελικά την εξάπλωση της COVID-19?.

Πιο αργή εξάπλωση το καλοκαίρι, πιο γρήγορη τον χειμώνα

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι καλοκαιρινοί μήνες σχετίζονται με πιο αργή εξάπλωση της COVID-19, όπως συμβαίνει και με άλλους εποχιακούς αναπνευστικούς ιούς. Αυτό το εποχιακό αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι χρήσιμο στον τοπικό σχεδιασμό για κοινωνικές παρεμβάσεις και στο χρόνο επανεμφάνισης του κορονοϊού στην κοινότητα.

Τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι η συσχέτιση μεταξύ θερμοκρασίας και μεταδοτικότητας ήταν πολύ μεγαλύτερη από τη σχέση μεταξύ θερμοκρασίας και επιβίωσης ή θανάτου από COVID-19.

“Αυτή η κατανόηση της ευαισθησίας του κορονοϊού στην θερμοκρασία έχει σημαντικές επιπτώσεις στην πρόβλεψη της πορείας της πανδημίας”, δήλωσε ο δρ. Adam Kaplin, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. “Δεν γνωρίζουμε για πόσο καιρό τα τρέχοντα διαθέσιμα εμβόλια θα διατηρήσουν τα οφέλη τους, ούτε ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τις νέες παραλλαγές που αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου, αν το Βόρειο και το Νότιο Ημισφαίριο συνεχίσουν το πινγκ-πονγκ της COVID-19 εκατέρωθεν του ισημερινού, λόγω των αντίθετων εποχών. Αλλά είναι λογικό να συμπεράνουμε πως αυτή η έρευνα υποδηλώνει ότι, όπως και άλλοι εποχιακοί ιοί, έτσι και ο κορονοϊός SARS-CoV-2 θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολο να συγκρατηθεί με την πάροδο του χρόνου, εκτός εάν υπάρξει μια συντονισμένη και συνεργατική παγκόσμια προσπάθεια για τον τερματισμό αυτής της πανδημίας”, κατάληξε.

Πηγή: https://scitechdaily.com