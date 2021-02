Life

Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Δίωξη σε βάρος του για βιασμούς

Στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας βρίσκεται ο 72χρονος ηθοποιός, μετά τις καταγγελίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις.

Σε βάρος του διάσημου ηθοποιού, Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ηλικίας σήμερα 72 ετών, ασκήθηκε δίωξη, στις 16 Δεκεμβρίου, για «βιασμούς» και «σεξουαλικές επιθέσεις», που φέρεται να διέπραξε το καλοκαίρι του 2018 σε βάρος μιας νεαρής ηθοποιού, κατηγορίες που ο ίδιος απορρίπτει, μεταδίδει σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο μια πηγή με γνώση της υπόθεσης, την οποία επιβεβαίωσε και μια δικαστική πηγή.

Η ενάγουσα, η οποία κατήγγειλε στην Αστυνομία στα τέλη Αυγούστου του 2018 ότι βιάστηκε δύο φορές στο σπίτι του πρωταγωνιστή στο Παρίσι, κάποιες ημέρες νωρίτερα, είχε πετύχει το καλοκαίρι του 2020 η έρευνα, η οποία στην αρχή είχε τεθεί στο αρχείο από την εισαγγελία του Παρισιού λόγω έλλειψης στοιχείων, να ανατεθεί σε έναν ανακριτή.

Ο δικηγόρος του ηθοποιού, Ερβέ Τεμίμ, σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, «εξέφρασε τη λύπη του που αυτές οι πληροφορίες είδαν το φως της δημοσιότητας». Ο Ντεπαρντιέ, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος, «αμφισβητεί πλήρως τα γεγονότα που του προσάπτονται», ανέφερε ο δικηγόρος του.

Η νεαρή ηθοποιός, ηλικίας περίπου 20 ετών, είχε αρχικά καταθέσει μήνυση στα τέλη Αυγούστου του 2018. Κατηγορούσε τον ηθοποιό για δύο βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις, οι οποίοι διαπράχθηκαν στην οικία του Ντεπαρντιέ στο Παρίσι, στις 7 και 13 Αυγούστου του 2018.

Σύμφωνα με πηγή με γνώση της υπόθεσης, ο ηθοποιός είναι φίλος της οικογένειας του θύματος. «Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα το επαγγελματικό εκεί», αναφέρει η πηγή αυτή, την ώρα που γαλλικά ΜΜΕ αναφέρονται σε πρόβες για ένα θεατρικό έργο.

Στις 4 Ιουνίου του 2019, η εισαγγελία έθεσε στο αρχείο την προκαταρκτική έρευνα, διάρκειας 9 μηνών, εξηγώντας πως «πολλές έρευνες που διεξήχθησαν» δεν «επέτρεψαν να χαρακτηριστούν οι καταγγελλόμενες αξιόποινες πράξεις με όλα τα στοιχεία της υπόστασης τους».

Μια κατ’ αντιπαράσταση εξέταση μεταξύ του ηθοποιού, που έχει επίσης τη ρωσική υπηκοότητα από το 2013, και της νεαρής ηθοποιού, υπήρξε στα κεντρικά της δικαστικής Αστυνομίας στο Παρίσι, έγινε γνωστό από μια πηγή προσκείμενη στην υπόθεση στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στη συνέχεια η ενάγουσα κατάφερε στα μέσα Αυγούστου του 2020 την επανέναρξη της έρευνας, καταθέτοντας μήνυση με παράσταση πολιτικής αγωγής, μια προσφυγή που επιτρέπει τον σχεδόν αυτόματο ορισμό ενός δικαστή για να ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες.

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, η δικηγόρος της ενάγουσας Ελοντί Τουεγιόν-Ιμπόν ζήτησε «την προστασία της ιδιωτικότητας και της προσωπικής ζωής της πελάτισσάς της».