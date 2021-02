Τεχνολογία - Επιστήμη

Hλεκτρονικό πιστοποιητικό εμβολιασμού σε κινητά τηλέφωνα

Πότε θα είναι έτοιμο του πιστοποιητικό. Πού θα χρησιμοποιείται.

Την εισαγωγή πιστοποιητικού εμβολιασμού για χρήση στα κινητά τηλέφωνα αποφάσισε το «υπουργικό συμβούλιο κορονοϊού», αναφέρει σε δημοσίευμά της η BILD, η οποία μάλιστα υποστηρίζει ότι το πιστοποιητικό θα είναι έτοιμο στο τέλος του β' εξαμήνου του 2021 και θα χρησιμοποιείται για την είσοδο των εμβολιασμένων π.χ. σε συναυλίες ή εστιατόρια.

Από τον Ιανουάριο του 2022 οι πληροφορίες εμβολιασμού θα προστίθενται στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενών για χρήση στο κινητό τηλέφωνο, τονίζει η εφημερίδα.

Ανοιχτός στο εγχείρημα εμφανίζεται ο επικεφαλής της Μόνιμης Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμβολιασμών Τόμας Μέρτενς. Όπως λέει στην εφημερίδα, στον τομέα του ιδιωτικού Δικαίου, σε κινηματογράφους, θέατρα, εστιατόρια και αεροπορικές εταιρείες, ο ίδιος μπορεί σίγουρα να φανταστεί ένα τέτοιο πιστοποιητικό. «Έχει ήδη προβλεφθεί πολλές φορές σε διεθνές επίπεδο, οπότε δεν είμαστε σε θέση να το αποτρέψουμε», δηλώνει, επισημαίνοντας ότι είναι ταυτόχρονα σημαντικό να επαρκεί η προσφορά των εμβολίων, ώστε να μην μειονεκτεί κανείς. Σ΄αυτό πιθανότατα οφείλεται και η καθυστέρηση έως το 2022.