Πολιτική

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας

“Μεταρρυθμιστική τομή” χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης. Επικρίσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης.

Με βελτιωτικές νομοθετικές αλλαγές στις οποίες προχώρησε ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, κάνοντας δεκτές σχετικές προτάσεις κομμάτων και αρμόδιων φορέων, ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια, η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του για την “Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής”.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΝΔ και ΚΙΝΑΛ ενώ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜεΡΑ25 καταψήφισαν, και η Ελληνική Λύση δήλωσε “παρών”.

«Δεν είναι συχνές οι περιπτώσεις που να μπορούμε να συμφωνούμε στα βασικά. Αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία είναι μια τέτοια περίπτωση και ζητώ να τη στηρίξετε», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης, κλείνοντας τη συζήτηση.

Ο Υπουργός Επικρατείας επανέλαβε όσα είχε υποστηρίξει και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, χαρακτηρίζοντας «μεταρρυθμιστική τομή», το νομοσχέδιο. «Είναι ανάγκη η μετεξέλιξη των δύο υφιστάμενων Εθνικών Επιτροπών και η δημιουργία της νέας Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας που έγινε με πρωτοβουλία της ΕΣΑΜΕΑ, για την ενδυνάμωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», επεσήμανε ο κ. Γεραπετρίτης. Παράλληλα, απέρριψε τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί προσπάθειας της Κυβέρνησης να δημιουργήσει κομματικό στρατό.

«Μην ψάχνετε φαντάσματα. Δεν διορίζουμε ούτε έναν άνθρωπο. Δεν υπάρχει σκοτεινός σκοπός. Πρόκειται για συμβουλευτικές επιτροπές με υψηλού κύρους επιστήμονες, που θα εισηγούνται δημόσιες πολιτικές στην εκτελεστική εξουσία και η κυβέρνηση παραμένει πλήρως λογοδοτούσα. Η υπαγωγή τους στον πρωθυπουργό είναι αναβάθμιση», σημείωσε. Υποστήριξε ακόμα, ότι γίνεται εξορθολογισμός του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα αποκομματικοποιούνται οι επιτροπές και εκπροσωπούνται πλέον, τόσο τα τριτοβάθμια όργανα των αναπήρων, όσο και η κοινωνία των πολιτών.

«Δεν προσθέτουμε κόσμο. Μόνο πέντε άτομα στην νέα Αρχή Προσβασιμότητας. Η λογική μας ήταν να γίνονται αποσπάσεις για να μην επιβαρύνουμε το κόστος λειτουργίας τους. Φροντίσαμε να υπάρχει εκπρόσωπος από την κοινωνία των πολιτών και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα ευάλωτων ομάδων», πρόσθεσε ο κ. Γεραπετρίτης.

Από την πλευρά της, η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Θεανώ Φωτίου, καταλόγισε στην Κυβέρνηση αποσπασματικές λύσεις και τόνισε ότι «η αναπηρία δεν είναι θέμα φιλανθρωπίας, αλλά είναι ένα βαθειά πολιτικό ζήτημα που θέλει τόλμη». «Αυτό που χρειάζονται οι ευάλωτες αυτές ομάδες και έχουν ανάγκη, είναι η καθολική προσβασιμότητα τους», επεσήμανε η κ. Φωτίου.

Από την πλευρά του, ο εισηγητής του ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Καμίνης δήλωσε ότι, «η απόσυρση, από τον Υπουργό Επικρατείας, σειράς προκλητικών, κατά παρέκκλιση διατάξεων, μετά από κοινοβουλευτική παρέμβαση του Κινήματος Αλλαγής, είναι μια νίκη για την αξιοκρατία και την ορθολογική λειτουργία του Δημοσίου».

Τόσο το ΚΚΕ, όσο και η Ελληνική Λύση και το ΜεΡΑ25, ήταν έντονα επικριτικά, κάνοντας λόγο για ένα νομοσχέδιο που δεν λύνει κανένα από τα πολλά κα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.