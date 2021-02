Αθλητικά

Τάιγκερ Γουντς: Τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο

Οι διασώστες έκοψαν τις λαμαρίνες του αυτοκινήτου του, προκειμένου να καταφέρουν τα τον απεγκλωβίσουν.

Σοβαρό τροχαίο είχε ο θρύλος του γκολφ, Τάιγκερ Γουντς, στην Καλιφόρνια.

Ο 45χρονος Τάιγκερ Γουντς, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, βγήκε και από τον δρόμο και το όχημα αναποδογύρισε, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα.

Οι διασώστες που έσπευσαν στον τόπο του ατυχήματος, χρειάστηκε να κόψουν τις στραπατσαρισμένες λαμαρίνες του αυτοκινήτου, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον οδηγό.

Ο Τάιγκερ Γουντς διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος σε κοντινό νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα στα πόδια και οδηγήθηκε στο χειρουργείο.