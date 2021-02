Κόσμος

Αίτνα: Εκτόξευση λάβας σε ύψος 1.500 μέτρων (βίντεο)

Οι πιο εντυπωσιακές εκρήξεις του ηφαιστείου εδώ και δεκαετίες, καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες.

Κορυφώνονται το τελευταίο διάστημα οι εκρήξεις της Αίτνας, του πιο ενεργού ηφαιστείου στην Ευρώπη.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, από τον κρατήρα της Αίτνας εκτοξεύθηκε λάβα σε ύψος 1,5 χιλιομέτρου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της Σικελίας.

«Η Αίτνα δίνει show αυτές τις ημέρες», δήλωσε ο Μάρκο Νέρι, μέλος του Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας. «Δεν έχουμε δει τόσο ισχυρές εκρήξεις για χρόνια, αλλά για την ώρα τουλάχιστον, δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένες περιοχές, πέραν της τέφρας που μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα», συμπλήρωσε.

«Ήταν σίγουρα μία από τις πιο εντυπωσιακές εκρήξεις των τελευταίων δεκαετιών», τόνισε ο Μπόρις Μπένκε, ηφαιστειολόγος του Ινστιτούτου Γεωφυσικής της Κατάνια.