Κοινωνία

Νεκρό παιδί από φωτιά σε δομή προσφύγων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισόδια στο ΚΥΤ μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς.

(εικόνα αρχείου)

Ένα 6χρονο αγόρι νεκρό είναι ο τραγικός απολογισμός της φωτιάς που ξέσπασε στην δομή προσωρινής υποδοχής προσφύγων στη θέση Χαραΐντινι στη Θήβα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε κτήριο της δομής και οι πυροσβεστικές δυνάμεις απωθήθηκαν όταν επιχείρησαν να προσεγγίσουν το σημείο.

Τελικά, έφτασαν στο φλεγόμενο κτήριο με τη βοήθεια της αστυνομίας.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.