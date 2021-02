Κόσμος

Κορονοϊός - Ολλανδία: Νέα παράταση στην απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα

Ανακοινώθηκε, ωστόσο, μία μικρή χαλάρωση του lockdown, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος των κομμωτηρίων.

Η κυβέρνηση της Ολλανδίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι παρατείνεται μέχρι τις 15 Μαρτίου η απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα μέτρο που προκάλεσε βίαιες διαμαρτυρίες όταν τέθηκε σε ισχύ, στα τέλη Ιανουαρίου.

Η ολλανδική κυβέρνηση θα γνωστοποιήσει στις 8 Μαρτίου εάν η απαγόρευση θα παραταθεί και πέραν αυτής της ημερομηνίας, είπε ο Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 15η Μαρτίου είναι η ημέρα του πρώτου γύρου των βουλευτικών εκλογών στη χώρα.

«Προς το παρόν, βρισκόμαστε ακόμη σε μια απίστευτα δύσκολη φάση», εξήγησε ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι το τρίτο κύμα της πανδημίας είναι «αναπόφευκτο», σύμφωνα με τους ειδικούς.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21.00 μέχρι τις 04.30 είχε ήδη παραταθεί μία φορά, μέχρι τις 2 Μαρτίου.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ωστόσο μια μικρή χαλάρωση ορισμένων μέτρων, όπως την επαναλειτουργία των κομμωτηρίων. Μπαρ, καφετέριες και εστιατόρια θα παραμείνουν κλειστά. Τα καταστήματα που διαθέτουν τα λεγόμενα μη αναγκαία είδη θα μπορούν, από τις 3 Μαρτίου, να δεχτούν περιορισμένο αριθμό πελατών, κατόπιν ραντεβού.

Από την επόμενη εβδομάδα θα επαναλειτουργήσουν επίσης τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι μαθητές θα επανέλθουν στις τάξεις τους για τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα.