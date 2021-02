Αθλητικά

Champions League: “Καθάρισε” η Μπάγερν - Προβάδισμα για την Τσέλσι

Οι Βαυαροί διέσυραν την Λάτσιο στη Ρώμη, ενώ σπουδαία νίκη πέτυχαν οι Λονδρέζοι απέναντι στην Ατλέτικο.

Η Μπάγερν “καθάρισε” από το πρώτο ματς με την Λάτσιο την πρόκριση στους “8” του Champions League (4-1), ενώ σημαντικό προβάδισμα απόκτησε και η Τσέλσι με το “διπλό” επί της Ατλέτικο Μαδρίτης (1-0) στο ουδέτερο γήπεδο “Νασιονάλ Αρένα” του Βουκουρεστίου.

Γερμανικός “εφιάλτης” για την Λάτσιο στο “Ολίμπικο”. Τα δύο “χαστούκια” που δέχτηκε στην Bundesliga η Μπάγερν Μονάχου (3-3 με την Αρμίνια και 1-2 από την Αϊντραχτ) ήταν πολλά για μία ομάδα του επιπέδου της.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης αφυπνίστηκαν γρήγορα, διαλύοντας με 4-1 τους “λατσιάλι” στην Ρώμη, δίνοντας διαδικαστικό χαρακτήρα στη ρεβάνς των “νοκ άουτ” αγώνων του Champions League, που είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου στην “Αλιάνζ Αρένα”.

Το ματς είχε τελειώσει από το πρώτο μέρος όταν η ομάδα του Χάνσι Φλικ προηγήθηκε με 3-0 (9΄ Λεβαντόφσκι, 24΄ Μουσιάλα, 42΄ Σανέ). Το αυτογκόλ του Ατσέρμπι στο 47΄ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-0, για να μειώσει δύο λεπτά αργότερα ο Κορέα.

Η Τσέλσι απέδειξε και στο Champions League ότι είναι εντελώς διαφορετική ομάδα μετά την έλευση του Τόμας Τούχελ. Επί των ημερών του Γερμανού τεχνικού στον πάγκο τους οι Λονδρέζοι παραμένουν αήττητοι στην Premier League (4-2-0), ενώ και στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, επικράτησαν με 1-0 της τυπικά γηπεδούχου Ατλέτικο Μαδρίτης (το ματς έγινε στο Βουκουρέστι, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού) και πήραν σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στους προημιτελικούς ενόψει της ρεβάνς στο “Στάμφορντ Μπριτζ” στις 17 Μαρτίου.

Το “χρυσό” γκολ των “μπλε” πέτυχε ο Ζιρού στο 71ο λεπτό.