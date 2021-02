Πολιτισμός

Καταγγελίες στο ΣΕΗ: καταθέτει στον Εισαγγελέα ο Πασχάλης Τσαρούχας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναμένεται να παραδώσει στον Εισαγγελέα ολόκληρο το υλικό που έχει συλλέξει το πειθαρχικό όργανο του Σωματείου για περιπτώσεις έκνομων συμπεριφορών από ανθρώπους του θεάτρου.

Ενώπιον του Εισαγγελέα προσέρχεται σήμερα ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Ηθοποιών Πασχάλης Τσαρούχας που κλήθηκε να καταθέσει για τις υποθέσεις σεξουαλικής βίας εντός του θεατρικού χώρου που έχουν καταγγελθεί.

Ο κ. Τσαρούχας αναμένεται να παραδώσει στον Εισαγγελέα κ. Κώστα Σπυρόπουλο ολόκληρο το υλικό που έχει συλλέξει το πειθαρχικό όργανο του Σωματείου Ηθοποιών για περιπτώσεις έκνομων συμπεριφορών από ανθρώπους του θεάτρου σε βάρος συναδέλφων τους ή άλλων προσώπων.

Εκτιμάται ότι οι καταγγελίες που θα παραδοθούν στον εισαγγελικό λειτουργό είναι εκατοντάδες , χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει πως όλες αφορούν σοβαρά περιστατικά σεξουαλικής βίας που μπορούν να ελεγχθούν ποινικά κυρίως ως προς τους χρόνους παραγραφής αλλά και ως προς την δυνατότητα συλλογής επιπλέον στοιχείων .

Ανάμεσα στους φακέλους που αναμένεται να παραδοθούν θα είναι και κάποιοι που αφορούν την υπόθεση του ήδη κατηγορούμενου ηθοποιού, σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη που εκκρεμεί η απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας.