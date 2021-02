Πολιτική

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν το Υπουργικό Συμβούλιο, που θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Συνεδριάζει στις 11:00 υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω τηλεδιάσκεψης, το υπουργικό συμβούλιο.

Η ατζέντα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων

Παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα του νομοσχεδίου για τα ζώα συντροφιάς

Παρουσίαση από τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για την τηλεργασία

Εισήγηση από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα σχετικά με την επιλογή υποδιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος.

Το νομοσχέδιο για την τηλεργασία στο Δημόσιο

Την εποχή που οι έκτακτες συνθήκες επιβάλλουν την εξ αποστάσεως εργασία, το υπουργείο Εσωτερικών προωθεί το θεσμικό πλαίσιο για την καθιέρωση της τηλεργασίας στο Δημόσιο για την μετά covid εποχή. Έχοντας ως μπούσουλα την επιτυχημένη εφαρμογή του σε αυτή την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, το προαναγγελθέν εδώ και πολλούς μήνες νομοσχέδιο, έχει διαμορφωθεί στις βασικές αρχές του και πλέον θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη.

Πρόθεση του υπουργείου είναι η θεσμοθέτηση για όλους τους δημόσιους φορείς, ενός ενιαίου τρόπου οργάνωσης της εργασίας από το σπίτι, με βάση κοινές αρχές, κανόνες και μεθόδους διαχείρισης, όχι μόνο σε έκτακτες περιόδους όπως η σημερινή, αλλά κυρίως σε συνθήκες κανονικότητας.

Η εφαρμογή του μέτρου θα αφορά πρωτίστως τους υπαλλήλους των υπηρεσιών που δεν σχετίζονται άμεσα με την εξυπηρέτηση πολιτών, δηλαδή των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών και των διευθύνσεων πληροφοριακού τομέα. Οι αρμόδιοι διαβεβαιώνουν ότι δεν θα επηρεαστούν μισθοί και ωράρια εργασίας. Πριν την πλήρη εισαγωγή του στο σύνολο του Δημοσίου, εξετάζεται η πιλοτική εφαρμογή του σε ορισμένους φορείς.

Η καθιέρωση της τηλεργασίας στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, κρίθηκε αναγκαία, καθώς τα οφέλη είναι πολλαπλά, όπως έχει καταδείξει και η διεθνής πρακτική. Η παραγωγικότητα των υπαλλήλων αυξάνεται, καθώς απασχολούνται σε ένα φιλικότερο περιβάλλον, όπως είναι αυτό του σπιτιού τους, χωρίς θορύβους και άλλες οχλήσεις. Εξοικονομούνται πόροι, τόσο από το κράτος λόγω της μείωσης των λειτουργικών εξόδων των υπηρεσιών, όσο και από τους εργαζόμενους, καθώς γλυτώνουν βενζίνες και εισιτήρια αστικών συγκοινωνιών για την μετάβαση από και προς την υπηρεσία τους. Διευκολύνονται οι εργαζόμενοι με πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα υγείας, όπως είναι οι ΑμεΑ, καθώς και οι μητέρες με μικρά παιδιά, ενώ συμβάλει στην ισορροπία επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής (work - life balance) λόγω εξοικονόμησης χρόνου μετακίνησης, ρύθμισης χρόνου εργασίας κ.λπ..

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να γνωστοποιηθούν μετά το υπουργικό συμβούλιο και όταν το νομοσχέδιο τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, που θα προηγηθεί της κατάθεσης, προς ψήφιση στη Βουλή περί τα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου.