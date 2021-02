Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Απομακρύνεται η άρση του lockdown

Τα ρεκόρ που έσπασαν και η παράταση που διαφαίνεται. Το sms που θα στέλνουμε για το λιανεμπόριο.

Έσπασαν τα ρεκόρ στα νέα κρούσματα, την Τρίτη, κάνοντας το ενδεχόμενο άρσης του lockdown να απομακρύνεται. Τα πάνω από 2000 κρούσματα, ο τετραψήφιος αριθμός κρουσμάτων που καταγράφηκε στην Αττική, ο μεγαλύτερος από την αρχή της πανδημίας και ο αρνητικότερος αριθμός διασωληνωμένων των τελευταίων 45 ημερών συμβάλουν στην αναβολή αυτήν.

Κι ενώ τα δεδομένα της Τρίτης προκαλούν προβληματισμό, οι προβλέψεις των ειδικών που στηρίζονται στα στοιχεία που τους επιτρέπουν να «δουν μπροστά» είναι αποκαρδιωτικά, με τον αντιπρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Νίκο Τζανάκη, να υπολογίζει ότι την επόμενη εβδομάδα τα κρούσματα θα φτάσουν στο «πικ», σκαρφαλώνοντας στα 2500.

Οι μεταλλάξεις και η κινητικότητα ήταν που προκάλεσαν τη διασπορά, με την άρση του lockdown να φαίνεται πως θα παραταθεί για τουλάχιστον μία εβδομάδα, με τις δύο να φαίνονται ως το πιθανότερο σενάριο.

Την ίδια ώρα, ο νέος πενταψήφιος αριθμός 13032 για την αποστολή sms, είναι προ των πυλών. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, πρόκειται για αριθμό που θα χρησιμοποιείται μόνο για το λιανεμπόριο, κι όχι για τα σούπερ μάρκετ, και θα έχει χρονική διάρκεια τριών ωρών.

Σε κάθε περίπτωση, την Πέμπτη συνεδριάζουν οι Επιδημιολόγοι και την Παρασκευή οι Λοιμωξιολόγοι, οι οποίοι στη συνέχεια θα δώσουν τη γνωμάτευση και πρότασή τους στην κυβέρνηση.