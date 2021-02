Κόσμος

Τζιχαντιστές αιματοκύλισαν το Μαϊντουγκούρι

Τουλάχιστον δέκα νεκροί και δεκάδες τραυματίες, ανάμεσά τους πολλά παιδιά.

Τζιχαντιστές άνοιξαν χθες πυρ με ολμοβόλα εναντίον της Μαϊντουγκούρι, στη βορειοανατολική Νιγηρία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δέκα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 21, ανάμεσά τους παιδιά, να τραυματιστούν, δήλωσαν πηγή προσκείμενη σε παραστρατιωτική οργάνωση και κάτοικοι.

Στην πόλη έπεσαν πολλές οβίδες, οι δύο σε πυκνοκατοικημένες συνοικίες, την Αντάμκολο και την Γκουάνγκε.

«Έχουμε έξι νεκρούς στην Αντάμκολο και τέσσερις στην Γκουάνγκε εξαιτίας αυτού του βομβαρδισμού με όλμους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπαμπακούρα Κολό, επικεφαλής φιλοκυβερνητικής παραστρατιωτικής οργάνωσης.

Οι όλμοι βλήθηκαν «από τρομοκράτες της Μπόκο Χαράμ, από την Καλέρι, στην περιφέρεια της πόλης», πρόσθεσε ο ίδιος.

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη δεύτερη γειτονιά και 16 στη δεύτερη, σύμφωνα με τον Όμαρ Άρι, άλλον έναν διοικητή παραστρατιωτικών, που έδωσε τον ίδιο απολογισμό νεκρών.

Η Μαϊντουγκούρι, πρωτεύουσα της πολιτείας Μπόρνο, που αποτελεί το επίκεντρο της εξέγερσης των τζιχαντιστών από το 2009, έχει εκατομμύρια κατοίκους. Δέχεται συχνά επιθέσεις από μέλη της Μπόκο Χαράμ.

Το 2016, η οργάνωση διασπάστηκε και από τη φράξια της που αποχώρησε προέκυψε το Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), που ορκίζεται πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

Τουλάχιστον 36.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 2,4 εκατομμύρια άλλοι έχουν εκτοπιστεί αφότου ξέσπασε η εξέγερση των τζιχαντιστών στη Νιγηρία, πριν από μια δεκαετία και πλέον. Η ένοπλη σύρραξη έχει εξαπλωθεί στις γειτονικές χώρες — στον Νίγηρα, στο σαντ και στο Καμερούν.