Αθλητικά

Σοκαριστικό τροχαίο για τον Τάιγκερ Γουντς (εικόνες)

Οι εικόνες από το σημείο του τροχαίου του διασημότερο παίκτη του γκολφ σοκάρουν.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχε την Τρίτη ο Τάιγκερ Γουντς, ο οποίος διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Καλιφόρνια με πολλαπλά κατάγματα στα πόδια κι έχει ήδη μπει στο χειρουργείο για να υποβληθεί σε πολύ λεπτή επέμβαση.

Κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, ο πιο διάσημος παίκτης στην Ιστορία του γκολφ, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο ντεραπάρισε και προσέκρουσε σε δέντρα, όπως επιβεβαίωσε και η Αστυνομία του Λος Άντζελες.

Ο ατζέντης του λίγο αργότερα έκανε γνωστό ότι «...ο Τάιγκερ Γουντς ενεπλάκη σε τροχαίο στην Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί πολλαπλούς τραυματισμούς στα κάτω άκρα. Αυτή τη στιγμή χειρουργείται».

Το τροχαίο καταγράφηκε στις 7:12 π.μ. τοπική ώρα, με την Αστυνομία και την Πυροσβεστική να καταφτάνουν άμεσα και να απεγκλωβίζουν τον Αμερικανό «θρύλο» του γκολφ από το αυτοκίνητό του (δεν είχε συνεπιβάτη), δίνοντάς του τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου που τον διακόμισε στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γουντς έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα στα κάτω άκρα και η κατάσταση του χαρακτηρίζεται από σοβαρή έως αρκετά σοβαρή, με τους δημοσιογράφους να αναμένουν την επίσημη ενημέρωση.