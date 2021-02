Υγεία - Περιβάλλον

Θωμαΐδης: Παρακινδυνευμένη η άρση του lockdown πριν τις 15 Μαρτίου

Πού οφείλεται, σύμφωνα με τον καθηγητή η αύξηση των κρουσμάτων και ποιος είναι ο αντίκτυπος.

«Για άμεση συνάρτηση των κρουσμάτων με τον αριθμό των τεστ» έκανε λόγο ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Νίκος Θωμαΐδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», σημειώνοντας πως αυτήν την εβδομάδα έγιναν περισσότερα τεστ από την προηγούμενη.

«Το υψηλό φορτίο στα λύματα, δεν αποτυπωνόταν στα κρούσματα, αλλά στην κινητικότητα στις ΜΕΘ», παρατηρεί ο καθηγητής και τονίζει πως «αυτό που είναι κρίσιμο είναι οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και στις ΜΕΘ, κάτι που έχει άμεση συνάρτηση με τα κρούσματα».

Όσο αφορά στα αίτια της «έκρηξης» των κρουσμάτων, είπε πως «παρατηρώντας την κινητικότητα δεν μπορούμε να πούμε ότι εφαρμόζεται ένα σκληρό lockdown».

«Έχουμε υψηλό φορτίο, που δεν είχαμε παρόμοιο, φαίνεται ότι αυτήν την εποχή έχουμε μεγάλη διασπορά, η οποία μεταφράζεται σε εισαγωγές στο νοσοκομείο, μέρα με τη μέρα», τόνισε και επεσήμανε πως «ήταν παρακινδυνευμένο να συζητάμε για άνοιγμα», είπε, αναφέροντας ως καλύτερη ημερομηνία την 15η Μαρτίου κι εξήγησε, το φορτίο στα λύματα παραμένει υψηλό, κάτι που σημαίνει πως «τα μέτρα δεν αποδίδουν, δεν ξέρω κι αν εφαρμόζονται».

Αναγνωρίζοντας την ψυχολογική πίεση και κόπωση, ο καθηγητής κατέληξε ότι «φρονιμότερη» ημερομηνία για την άρση του lockdown είναι η 15η Μαρτίου.