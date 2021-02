Πολιτική

Τσελίκ: Η Ελλάδα να παραιτηθεί από ενέργειες που δεν κάνουν καλό στις διερευνητικές

Με το Τσεσμέ στο Αιγαίο και ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν κάνει λόγο για προκλητικές ενέργειες από την Ελλάδα.

«Δυστυχώς, κάθε φορά που υπάρχει μία θετική ατζέντα στις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ, μία τέτοια κατάσταση ξεπροβάλει», σχολίασε ο Ομάρ Τσελίκ τους ισχυρισμούς του ότι ελληνικά μαχητικά παρενόχλησαν το Τσεσμέ, που βρίσκεται στο Αιγαίο.

Οι νέες προκλητικές δηλώσεις του εκπροσώπου του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), έγιναν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του κόμματος.

Όπως είπε, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, η Τουρκία προσπαθεί να ενισχύσει του διπλωματικούς διαύλους και τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να παραιτηθεί από τέτοιες ενέργειες, «που δεν κάνουν καλό στη θετική ατμόσφαιρα των διερευνητικών», σε μία σαφέστατη προσπάθεια να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την κατάσταση στο συγκεκριμένο θέμα και πρόσθεσε:

«Το θέμα είναι να κάνουμε το Αιγαίο μια θάλασσα ειρήνης. Δεν υπάρχει ανάγκη για περιττή ένταση, ενώ υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης λύσης. Έχουμε την ευκαιρία να φτάσουμε στη φόρμουλα win-win», είπε και πρόσθεσε: «Η Τουρκία δεν υποχωρεί στη χερσαία πατρίδα ούτε στη γαλάζια πατρίδα».