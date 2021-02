Κοινωνία

Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε μάντρα (εικόνες)

Έπεσε σε μάντρα σπιτιού και εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου του.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειωθηκε, το βράδυ της Τρίτης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών στο Κοκκώνι Κορινθίας όταν ο οδηγός Ι.Χ οχήματος ”καρφώθηκε” σε μάντρα οικίας.

Για τον απεγκλωβισμό του έσπευσαν άμεσα 2 οχήματα με 5 πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ στο Γ.Ν Κορίνθου.