Παράξενα

Ιταλική Ριβιέρα: Γέμισε η θάλασσα με εκατοντάδες φέρετρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι είδαν την παραλιακή τους να γεμίζει με φέρετρα και νεκρούς.

Πάνω από 200 φέρετρα βρέθηκαν στη θάλασσα, όταν κατέρρευσε μέρος νεκροταφείου που ήταν χτισμένο σε πλαγιά της ιταλικής Ριβιέρας.

Το θέαμα νεκρών και φέρετρων που έπλεαν στη θάλασσα προκάλεσε σοκ στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι προφανώς έβλεπαν τους δικούς τους νεκρούς να επιπλέουν.

Έντεκα φέρετρα κατάφεραν να βγάλουν στη στεριά οι Αρχές, μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, με τα πέντε να μην ταυτοποιούνται.

Σύμφωνα με ειδικούς, η επιχείρηση θα πάρει καιρό, καθώς υπάρχουν προειδοποιήσεις ότι, ο λόφος δεν έχει ακόμα σταθεροποιηθεί.

Το νεκροταφείο βρίσκεται στα 70 μέτρα πάνω από τη θάλασσα και υπήρξαν και πριν την καταστροφή ανησυχίες για τη σταθερότητά του, ενώ βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη εργασίες για τη σταθεροποίησή του.

Από την κατάρρευση δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ το κοιμητήριο έκλεισε για το κοινό.

Τα πρώτα συμπεράσματα για τα αίτια της κατάρρευσης προκλήθηκε από διάβρωση του εδάφους κάτω από το λόφο, η οποία επιδεινώθηκε λόγω των καταιγίδων που πλήττουν την περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Η έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης έχει ξεκινήσει, αλλά δεν έχει κατηγορηθεί κάποιος.