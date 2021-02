Πολιτική

Ασημακοπούλου για Λιγνάδη: “φάουλ” από Μενδώνη σε όλα τα επίπεδα (βίντεο)

Έκανε λόγο για επικοινωνιακό ατόπημα της υπουργού και τόνισε ότι κάκιστα σχολίασε την υπόθεση Λιγνάδη.

Για φάουλ της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, σε όλα τα επίπεδα, έκανε λόγο η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, μιλώντας για την υπόθεση Λιγνάδη στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

“Κάκιστα σχολίασε την υπόθεση Λιγνάδη και είπε ότι είναι επικίνδυνος, από τη στιγμή που το θέμα έχει πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης. Ήταν μεγάλο φάουλ” είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε δε ότι ήταν επικοινωνιακό ατόπημα της υπουργού ότι μίλησε για εξαπάτηση. “Έκανε λάθος και επικοινωνιακό φάουλ σε όλα τα επίπεδα” σημείωσε.

Όσον αφορά στην παραίτηση της κ. Μενδώνη, η κ. Ασημακοπούλου τόνισε ότι εναπόκειται στην κρίση του πρωθυπουργού. “Εκείνος έβαλε στη ζυγαριά, από τη μία πλευρά το ατόπημά της και από την άλλη ότι κάνει καλά τη δουλειά της” σχολίασε.

“Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένα θέμα συγκάλυψης. Παρά το όργιο φημών, δεν μπορούμε σε ένα Κράτος Δικαίου να κινούμαστε με βάση τις φήμες. Την πρώτη δεδομένη στιγμή που αναφέρθηκε θεσμικά το όνομα του κ. Λιγνάδη, έγινε αποδεκτή η παραίτησή του” κατέληξε.