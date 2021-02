Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: νέο ρεκόρ στους Μπακς

"Βασιλιάς" ο Γιάννης Αντετοκούμπο και περίπατος των Μπακς επί της Μινεσότα.

Στην πέμπτη θέση των σκόρερ των Μπακς ανέβηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη νίκη του Μιλγουόκι επί της Μινεσότα με 139-112.

Ο "Greek Freak" ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους (12/15 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 10/13 βολές), ενώ είχε επίσης 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 29 λεπτά συμμετοχής. Έτσι ο Αντετοκούνμπο προσπέρασε τον Μπομπ Ντάντριτζ και βρίσκεται στην πέμπτη θέση των σκόρερ των Μπακς με 11.490 πόντους.

Η πρώτη πεντάδα αποτελείται από τους:

Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ 14.211

Γκλεν Ρόμπινσον 12.010

Σίντνεϊ Μόνκριφ 11.594

Μάικλ Ρεντ 11.554

Γιάννης Αντετοκούνμπο 11.490

Με αυτή τη νίκη οι Μπακς ανέβηκαν στο 19-13 και βρίσκονται στην τρίτη θέση της Ανατολής, πίσω από Φιλαδέλφεια (21-11) και Μπρούκλιν (21-12). Αντίθετα, η Μινεσότα με ρεκόρ 7-25 καταλαμβάνει την τελευταία θέση στο πρωτάθλημα.

Πολύ καλός για το Μιλγουόκι ήταν και ο Μπριν Φορμπς με 23 πόντους (5/9 τρίποντα), ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είχε 6 πόντους (3/4 δίποντα, 0/2 βολές), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 19 λεπτά συμμετοχής.

Για τους Τίμπεργουλβς, από 26 πόντους σημείωσαν οι Καρλ-Άντονι Τάουνς και Μαλίκ Μπίσλι στο ντεμπούτο του νέου προπονητή τους, Κρις Φιντς.

Εντός έδρας θα γίνουν και οι επόμενοι τρεις αγώνες των Μπακς, απέναντι στους Πέλικανς τα ξημερώματα της 26ης Φεβρουαρίου, απέναντι στους Κλίπερς τα ξημερώματα της 1ης και απέναντι στους Νάγκετς τα ξημερώματα της 3ης Μαρτίου.