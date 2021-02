Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - μελέτες: πιο μεταδοτική η μετάλλαξη από την Καλιφόρνια

Τα νέα στοιχεία δείχνουν πως η νέα παραλλαγή, η οποία ήδη εξαπλώνεται ταχύτατα, παράγει έως διπλάσια σωματίδια του κορονοϊού σε σχέση με προηγούμενες παραλλαγές του.

Δύο νέες αμερικανικές επιστημονικές μελέτες φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι η νέα παραλλαγή του κορονοϊού που ανιχνεύθηκε αρχικά στην Καλιφόρνια το Δεκέμβριο και η οποία είναι γνωστή ως Β.1.427/Β.1.429, είναι πιο μεταδοτική σε σχέση με προηγούμενες παραλλαγές, αλλά προς το παρόν δεν είναι σαφές το μέγεθος της απειλής που συνιστά.

Τα νέα στοιχεία δείχνουν πως η νέα παραλλαγή, η οποία ήδη εξαπλώνεται ταχύτατα στο Σαν Φρανσίσκο και σε άλλες περιοχές της πολιτείας της Καλιφόρνια, παράγει έως διπλάσια σωματίδια του κορονοϊού (ιικό φορτίο) στη μύτη και στο λαιμό ενός ανθρώπου, σε σχέση με προηγούμενες παραλλαγές του. Επίσης, σύμφωνα με τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης», υπάρχουν ενδείξεις πως η εν λόγω παραλλαγή πιθανώς είναι καλύτερη να διαφεύγει από το ανοσοποιητικό σύστημα, ίσως και τα εμβόλια.

«Μακάρι να είχα σας δώσω καλύτερα νέα, ότι αυτή η παραλλαγή δεν είναι καθόλου σημαντική. Όμως δυστυχώς πρέπει απλώς να ακολουθήσουμε τα επιστημονικά δεδομένα», δήλωσε ο ιολόγος δρ Τσαρλς Τσίου του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο, ο οποίος πρώτος είχε ανακαλύψει τη νέα παραλλαγή.

Προς το παρόν, καμία από τις δύο μελέτες δεν έχει δημοσιευθεί σε κάποιο περιοδικό και οι ειδικοί δεν ξέρουν κατά πόσο η νέα απειλή αποτελεί πράγματι αυξημένη απειλή για τη δημόσια υγεία σε σχέση με προϋπάρχουσες παραλλαγές. Μερικοί επιστήμονες, όπως ο επιδημιολόγος Ουίλιαμ Χάνιτζ της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, αισιοδοξούν ότι η «καλιφορνέζικη» παραλλαγή δεν θα δημιουργήσει ίδιο πρόβλημα με την επίσης πιο μεταδοτική «βρετανική» παραλλαγή Β.1.1.7 Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν έχει πειστεί πως η παραλλαγή της Καλιφόρνια συνιστά μείζονα απειλή.

Μέχρι σήμερα η παραλλαγή Β.1.427/Β.1.429 έχει ανιχνευθεί σε 45 πολιτείες των ΗΠΑ και σε μερικές άλλες χώρες, όπως Αυστραλία, Δανία, και Μεξικό. Όμως μέχρι στιγμής μόνο στην Καλιφόρνια έχει τόσο μεγάλη εξάπλωση, όπου από το τέλος Ιανουαρίου έχει γίνει πια η κυρίαρχη παραλλαγή. Ο δρ Τσίου εκτιμά ότι τα περιστατικά που οφείλονται στη νέα παραλλαγή, διπλασιάζονται στην Καλιφόρνια κάθε 18 μέρες.

Επιπλέον, η μελέτη 308 περιπτώσεων λοίμωξης Covid-19 στο Σαν Φρανσίσκο (εκ των οποίων 12 θανατηφόρων) οδήγησε τον δρα Τσίου στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι η νέα παραλλαγή, εκτός από πιο μεταδοτική, ίσως είναι και πιο θανατηφόρα. Όμως το δείγμα είναι μικρό και η εκτίμηση αυτή κάλλιστα μπορεί να βασίζεται σε στατιστικό σφάλμα.

Από την άλλη, οι εργαστηριακές έρευνες σε κυτταρικές καλλιέργειες έδειξαν ότι η νέα παραλλαγή είναι 40% πιο αποτελεσματική στο να μολύνει τα ανθρώπινα κύτταρα. Ακόμη, σύμφωνα με τη νέα μελέτη, φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική στο να ξεφεύγει από την ανοσιακή άμυνα, καθώς τα αντισώματα από ανθρώπους που είχαν αναρρώσει από Covid-19, ήσαν λιγότερο αποτελεσματικά στο να εξουδετερώσουν την παραλλαγή Β.1.427/Β.1.429, σε σχέση με άλλες. Ίδιο συμπέρασμα προέκυψε και όταν χρησιμοποιήθηκε ορός αίματος από ανθρώπους που είχαν εμβολιαστεί έναντι του κορονοϊού.

Παρόλα αυτά, η επίπτωση της παραλλαγής της Καλιφόρνιας στην ανοσιακή αποτελεσματικότητα φαίνεται να είναι μικρότερη σε σχέση με εκείνη της «νοτιοαφρικανικής» παραλλαγής Β.1.351. Ο Τσίου δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν τα σημερινά εμβόλια έχουν κάπως μειωμένη αποτελεσματικότητα έναντι της παραλλαγής Β.1.427/Β.1.429.

Νέες μελέτες τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν το τοπίο κατά πόσο η παραλλαγή της Καλιφόρνια αποτελεί όντως πηγή ανησυχίας ή όχι, που θα έλθει να προστεθεί σε άλλες παραλλαγές, όπως εκείνες από τη Βρετανία και τη Ν. Αφρική.