Οικονομία

Πιτσιλής: ανοίγει η πλατφόρμα για ηλεκτρονική μεταβίβαση ακινήτων

Η ΑΑΔΕ θα εφαρμόσει στο άμεσο μέλλον μια σειρά από νέες ψηφιακές υπηρεσίες προκειμένου οι φορολογούμενοι να διευκολυνθούν στις καθημερινές τους συναλλαγές με την εφορία.

«Μέσα σε περίπου πέντε μήνες, 114.000 επιχειρήσεις έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα myDATA και έχουν υποβάλει 13,5 εκατομμύρια παραστατικά» είπε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου αναφέρεται ότι στο ΔΣ συζητήθηκαν τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αναλύθηκε ο τρόπος λειτουργίας της πλατφόρμας myDATA.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ αποκάλυψε ότι ήδη, μέσα σε περίπου πέντε μήνες, 114.000 επιχειρήσεις έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα myDATA, οι οποίες και έχουν υποβάλει 13,5 εκατομμύρια παραστατικά. Παράλληλα, ο κ. Γιώργος Πιτσιλής επεσήμανε ότι η ΑΑΔΕ θα εφαρμόσει στο άμεσο μέλλον μια σειρά από νέες ψηφιακές υπηρεσίες προκειμένου οι φορολογούμενοι να διευκολυνθούν στις καθημερινές τους συναλλαγές που έχουν με την εφορία, ενώ επεσήμανε ότι, τις επόμενες ημέρες, θα λειτουργήσει και η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική μεταβίβαση των ακινήτων.

Επίσης, ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι η πανδημία έδωσε την ευκαιρία στην χώρα να κάνει ψηφιακά άλματα, όπως είναι η μεταρρύθμιση για τα ηλεκτρονικά βιβλία. Σε ό,τι αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων τόνισε ότι, μόνο για τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές, έχουν πραγματοποιηθεί 1,2 εκατομμύρια μοναδικές πληρωμές ύψους 7,5 δισ. ευρώ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης, τόνισε ότι είναι επιτακτική η λήψη στοχευμένων μέτρων για τις πληττόμενες, αλλά και βιώσιμες επιχειρήσεις, όπως μέσα από την επιδότηση παγίων δαπανών, τη μείωση της προκαταβολής φόρου και την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Ο πρόεδρος πρόσθεσε, επίσης, ότι «είναι απαραίτητη η επέκταση των μέτρων ανάκαμψης των επιχειρήσεων και διατήρησης της απασχόλησης σε όλη τη διάρκεια του 2021 και μάλιστα χωρίς προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης. Επίσης, είναι απαραίτητο ένα «Μορατόριουμ ή Μανιφέστο» χρεών και πληρωμών των συσσωρευμένων οφειλών της πανδημίας σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ρύθμισης, να αποτρέπει τη δημιουργία νέων χρεών μετά τη πανδημία».

Κατά τη διάρκεια του Δ.Σ., έγινε ανασκόπηση της κατάστασης της οικονομίας και της αγοράς ένα χρόνο μετά την πανδημία και εκφράστηκε αγωνία για το ενδεχόμενο πτωχεύσεων που δεν θα περιορίζεται μόνο στις βαριά πληττόμενες επιχειρήσεις, αλλά θα επεκτείνεται ως ντόμινο στις συνεργαζόμενες και εξαρτώμενες επιχειρήσεις. «Η συνέχιση των στοχευμένων μέτρων στήριξης πρέπει να εξισορροπήσει τα έσοδα από τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων με τις συσσωρευμένες δόσεις του 2020 και τις νέες υποχρεώσεις του 2021, ώστε να αποτραπεί μια νέα έκρηξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και ο κίνδυνος νέων λουκέτων» όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση.