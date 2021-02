Κόσμος

Σπείρα - “μαμούθ” έκανε και... εξαγωγές ναρκωτικών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες συλλήψεις, κατασχέσεις και μία επιχείρηση που εξαπλώθηκε σε πολλές πόλεις γειτονικής μας χώρας.

Μεγάλη επιχείρηση των ιταλικών Αρχών είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 37 ατόμων που σχετίζονταν με διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Ιταλίας, πρόκειται για μέλη από δύο συμμορίες, μία ιταλική και μία αλβανική, που διακινούσαν «μεγάλες» ποσότητες ναρκωτικών και ειδικότερα κοκαΐνης, χασίς και μαριχουάνας από την Αλβανία στη Λομβαρδία.

Η επιχείρηση εξαπλώθηκε στο Μιλάνο, το Πέργαμο, στην Καλαβρία και στη Ρώμη, μεταξύ άλλων.

Κατασχέθηκαν επίσης, δύο κτήρια στο Μιλάνο, μία εταιρεία, τρία σκούτερ, δύο μοτοσικλέτες και εννέα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις εκπροσώπων των Αρχών, μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο Σάντο Τούτσι, γνωστός ως ο «δολοφόνος των φυλακών».

Οι άλλοι επικεφαλής των συμμοριών ήταν 61 και 73 ετών.

Οι συμμορίες δραστηριοποιούταν σε γαλακτοκομική μονάδα στο Μιλάνο.

Πάνω από 4 κιλά κοκαΐνης, 35 κιλά χασίς, 52 μαριχούανας, 260.000 ευρώ και δύο όπλα κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.