ΝΒΑ – All Star Game: οι ομάδες της Ανατολής και της Δύσης

Μεγάλα ονόματα, όπως ο Μίντλετον και ο Σαμπόνις έμειναν εκτός. Το «παρών» θα δώσει φυσικά και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ανακοινώθηκαν οι δωδεκάδες της Ανατολής και της Δύσης ενόψει του επερχόμενου All Star Game που θα διεξαχθεί στην Ατλάντα στις 7 Μαρτίου.

Μερικά από τα μεγάλα ονόματα που έμειναν εκτός είναι αυτά των Κρις Μίντλετον (Μιλγουόκι), Τρέι Γιανγκ (Ατλάντα), Τομπάιας Χάρις (Φιλαδέλφεια), Ντομάντας Σαμπόνις (Ιντιάνα) και Πασκάλ Σιάκαμ (Τορόντο). Ωστόσο, δεν αποκλείεται κάποιος από τους παραπάνω να κληθεί, σε περίπτωση που ο Άντονι Ντέιβις των Λέικερς δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον τραυματισμό του.

Οι δύο αρχηγοί των ομάδων (Κέβιν Ντουράντ και Λεμπρόν Τζέιμς) θα επιλέξουν τις ομάδες τους στο Draft που θα διεξαχθεί στις 4/3.

Οι 12 της Ανατολής:

Καϊρί Ίρβινγκ (Νετς)

Μπράντλι Μπιλ (Γουίζαρντς)

Κέβιν Ντουράντ (Νετς)

Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μπακς)

Τζοέλ Εμπίντ (Σίξερς)

Τζέιλεν Μπράουν (Σέλτικς)

Τζέιμς Χάρντεν (Νετς)

Ζακ ΛαΒίν (Μπουλς)

Μπεν Σίμονς (Σίξερς)

Τζέισον Τέιτουμ (Σέλτικς)

Νίκολα Βούτσεβιτς (Μάτζικ)

Τζούλιους Ραντλ (Νικς)

Οι 12 της Δύσης:

Στεφ Κάρι (Γουόριορς)

Λούκα Ντόντσιτς (Μάβερικς)

Κουάι Λέοναρντ (Κλίπερς)

ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λέικερς)

Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς)

Άντονι Ντέιβις (Λέικερς)

Πολ Τζορτζ (Κλίπερς)

Ρουντί Γκομπέρ (Τζαζ)

Ντέιμιαν Λίλαρντ (Μπλέιζερς)

Ντόνοβαν Μίτσελ (Τζαζ)

Κρις Πολ (Σανς)

Ζάιον Γουίλιαμσον (Πέλικανς)