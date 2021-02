Life

H δήλωση του Γιάννη Λιγνάδη στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει για τις έντονες οχλήσεις στον ίδιο και άλλους συγγενείς, για την πολύκροτη υπόθεση.

Σε δήλωση που έκανε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό», απευθυνόμενος όπως αναφέρει στο σύνολο του Τύπου, ο αδελφός του Δημήτρη Λιγνάδη, Γιάννης Λιγνάδης, αναφέρει τα εξής:

"Αντιλαμβανόμενος το ζωηρό ενδιαφέρον των Μέσων της Ενημέρωσης για την επικαιρότητα που τις τελευταίες εβδομάδες έχει στραμμένο το ενδιαφέρον στο πρόσωπο του αδελφού μου Δημήτρη Λιγνάδη, και επικαλούμενος τα στοιχειώδη δικαιώματα του ιδιωτικού βίου, τα οποία διασφαλίζει η ελληνική νομοθεσία,

ζητώ από τους δημοσιογράφους και τα συνεργεία των τηλεοπτικών καναλιών να σεβαστούν την προσωπική και οικογενειακή μου ζωή και να μην την παρενοχλούν καθ' οιονδήποτε τρόπο, με επισκέψεις στην οικία μου και τον χώρο της εργασίας μου, την οικία της κατάκοιτης μητέρας μου, με επανειλημμένες κλήσεις στα τηλέφωνα των μελών της οικογένειάς μου (συμπεριλαμβανομένης και της ανήλικης κόρης μου) και με άλλες φορτικές ενέργειες.

Ευχαριστώ προκαταβολικά για την κατανόηση,

Ιωάννης Α. Λιγνάδης"