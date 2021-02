Πολιτική

Αλεξανδρούπολη: έφτασαν τα πρώτα αμερικανικά μαχητικά ελικόπτερα (εικόνες)

Εντυπωσιακός ο όγκος των αμερικανικών δυνάμεων που αναμένονται στην Αλεξανδρούπολη για την επιχείρηση Atlantic Resolve.

Το απόγευμα της Τρίτης 23 Φεβρουαρίου, έφτασαν στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης τα πρώτα 3 Αμερικανικά ελικόπτερα τύπου UH-60 Black Hawks που ανήκουν στην 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Μάχης, 1η Διεύθυνση Πεζικού, από το Fort Riley του Κάνσας και θα παραμείνουν επί ευρωπαϊκού εδάφους για εννέα μήνες συμμετέχοντας στην επιχείρηση Atlantic Resolve.

Από τις 24 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου, περίπου 30 ελικόπτερα του Στρατού των ΗΠΑ προγραμματίζεται να αναχωρήσουν από την Αλεξανδρούπολη και να πετάξουν σε περιοχές της Ρουμανίας, όπου θα διεξαχθεί η επιχείρηση Antlantic Resolve 2021.

Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης και των γειτονικών κοινοτήτων μπορεί να δουν έναν μεγάλο σχηματισμό ελικοπτέρων. Οι πτήσεις προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν μεταξύ των ωρών από τις 08:00 έως τις 18:00, ενώ σημειώνεται πως θα τηρηθούν όλες οι τυπικές διαδικασίες μείωσης του θορύβου.

Σύμφωνα με το pameevro.gr, η ανάπτυξη των αερομετάφερων δυνάμεων θα γίνει με περίπου 1.800 άτομα, 50 UH-60 και HH-60 Black Hawks, 10 CH-47 Chinooks, 25 AH-64 Apaches και 1.800 τροχοφόρα οχήματα και κομμάτια εξοπλισμού.

Ο εξοπλισμός αυτός θα φτάσει σε 2 λιμάνια σταθμούς. Αυτό της Αλεξανδρούπολης και του Dunkirk της Γαλλίας, με την πλειοψηφία του εξοπλισμού και του προσωπικού να τοποθετείται στη Γερμανία, στη Λετονία, τη Ρουμανία και την Πολωνία.

Η ανάπτυξη των αερομεταφερόμενων δυνάμεων και οι αναδιπλώσεις των σχηματισμών, θα γίνουν τόσο στο Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης όσο και στον Αερολιμένα “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” της πρωτεύουσας του Έβρου.