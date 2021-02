Life

Φοίβος Δεληβοριάς κατά Κούγια: από σήμερα δηλώνω “επαγγελματίας ομοφυλόφιλος” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μιλώντας στην εκπομπή "Το Πρωινό", ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής εξαπολύει μύδρους κατά όσων αναφέρει ο συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη.

Τις έντονες αντιδράσεις πολλών καλλιτεχνών και όχι μόνο έχουν προκαλέσει όσα ανέφερε τόσο σε γραπτή δήλωση του ο Αλέξης Κούγιας, όσο κυρίως όσα υποστήριξε στο κεντρικό δελτιο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η φράση του Αλέξη Κούγια με την οποία χαρακτηρίζει τους καταγγέλοντες ως "επαγγελματίες ομοφυλόφιλους" ειναι εκείνη που ξεσήκωσε θύελλα. Πολλοί καλλιτέχνες στρέφονται κατά του Αλέξη Κούγια για τον χαρακτηρισμό.

Μεταξύ αυτών ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή "Το Πρωινό", είπε ότι για σ΄τηριξη, απο σήμερα δηλώνει και εκείνος "επαγγελματίας ομοφυλόφιλος".

Δείτε το βίντεο με την παρέμβαση του Φοίβου Δεληβοριά: