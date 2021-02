Πολιτική

Κορονοϊός - Ξανθός: εκτός ορίων η πίεση στο ΕΣΥ

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση και την Μενδώνη, για τους χειρισμούς της στην υπόθεση Λιγνάδη.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, αναφερόμενος στην πανδημία, εκτίμησε ότι η κατάσταση ειδικά στην Αττική ξεφεύγει από τα όρια των αντοχών του συστήματος Υγείας.

Κατά την άποψή του πρέπει να σταθμιστεί παρά πολύ σοβαρά η συζήτηση για την άρση μέτρων και κακώς η κυβέρνηση δημιουργεί κλίμα επερχόμενης χαλάρωσης και προσδοκίες. Ο πρώην υπουργός Υγείας κατέθεσε την πρόταση να γίνει το Ερρίκος Ντυνάν νοσοκομείο αναφοράς για τον covid και να υπάρξει κίνηση να αναλάβει βάρος και ο ιδιωτικός τομέας, δεχόμενος περιστατικά κορονοϊού. Αν δεν γίνουν κινήσεις θα ζήσουμε καταστάσεις ανάλογες της Θεσσαλονίκης προειδοποίησε. Τάχθηκε επίσης υπέρ της διενέργειας εκτεταμένων τεστ.

Μιλώντας στο «Θέμα 104,6» για την υπόθεση Λιγνάδη, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τους χειρισμούς της, «υπάρχει αδιαμφισβήτητη και αντικειμενική πολιτική ευθύνη, η οποία όμως δεν αναλαμβάνεται και αυτό δημιουργεί την τριβή και την αντιπαράθεση», είπε χαρακτηριστικά.

Επέρριψε δε «προσπάθεια συγκάλυψης» στην κυβέρνηση, . Αιτιολογώντας το τελευταίο ο κ. Ξανθός επισήμανε ότι υπάρχει μία χρονοσειρά κινήσεων και ενεργειών, που επιβεβαιώνουν ότι υπήρξαν προβληματικά αντανακλαστικά από την πολιτική ηγεσία σε αντίθεση με τη δικαιοσύνη, που επέδειξε καλά αντανακλαστικά.

Σημείωσε μεταξύ άλλων με νόημα ότι «όταν παραιτείται ο κ. Λιγνάδης βγήκε η υπουργός και του συμπαραστάθηκε, μιλώντας για ανθρωποφαγία και όργιο φημών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν κάνει καμία κίνηση το ΥΠΠΟ επί 15ήμερο προς τη δικαιοσύνη», ενώ τόνισε ότι «ο Λιγνάδης ήταν σαφέστατη πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, η οποία κακώς άλλαξε τη διαδικασία της ανοιχτής πρόσκλησης για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή στο εθνικό θέατρο».

«Είναι εύκολη λύση να περάσουμε σε μία λογική ισορροπιών και ίσων αποστάσεων , ενώ έχουμε μία δυσώδη υπόθεση» τόνισε ο κ. Ξανθός και ζήτησε να γίνει συζήτηση για τα θεσμικά εργαλεία που θα διευκολύνουν σε τέτοιους χώρους, αλλά και γενικά καταγγελίες και προλαμβάνουν τέτοια φαινόμενα». «Αντί να συζητάμε αυτά η κυβέρνηση κάνει ένα χοντροκομμένο πολιτικό αντιπερισπασμό και με μία λογική μετάθεσης ευθυνών και θέλει να συζητήσουμε για την ποιότητα του διαλόγου, που κατά τη γνώμη της ευθύνεται η αξιωματική αντιπολίτευση» πρόσθεσε.

Ο κ. Ξανθός ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση, τοποθετήθηκε με δηλώσεις και δεν μπορεί να συζητάμε για όσα λέγονται στο διαδίκτυο.