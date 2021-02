Πολιτική

Γεωργιάδης: εκστρατεία λάσπης και προπαγάνδας από τον ΣΥΡΙΖΑ

Πλήρη κάλυψη στους χειρισμούς της Μενδώνη, για την υπόθεση Λιγνάδη, από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

«Ο ΣΥΡIΖΑ ξεπέρασε τον χειρότερό του εαυτό, είναι κρίμα συνετοί άνθρωποι να πέφτουν θύματα οργανωμένης εκστρατείας λάσπης και προπαγάνδας κατά της κυβέρνησης και κατά της υπουργού Πολιτισμού», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Πρόσθεσε δε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ότι αφορμή για την επίθεση της αντιπολίτευσης στάθηκε μια «λανθασμένη» συνέντευξη τύπου, στην οποία η κυρία Μενδώνη δεν έπρεπε να πει ούτε ότι εξαπατήθηκε ούτε ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος, καθώς αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη.

Ο υπουργός Ανάπτυξης εκτίμησε ότι η υπουργός Πολιτισμού ευρισκόμενη σε μεγάλη συναισθηματική φόρτιση είπε μία κουβέντα παραπάνω υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι αν πρέπει να φεύγει ένας υπουργός που θα πει μια κουβέντα παραπάνω, ο πρώτος που θα έπρεπε να είχε φύγει, είναι ο ίδιος.

Σχετικά με την επιλογή Λιγνάδη για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, δήλωσε ότι θεωρείτο από τους κορυφαίους στην Ελλάδα και την ώρα που επελέγη δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα, ενώ σημείωσε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ επί πέντε χρόνια είχε τοποθετήσει με απευθείας ανάθεση καλλιτεχνικό διευθυντή στο Εθνικό.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η υπουργός Πολιτισμού δεν μπορούσε να χειραγωγηθεί και είχε το σθένος να πάρει δύσκολες και κρίσιμες αποφάσεις για να ξεμπλοκάρει τις μεγάλες επενδύσεις. «Αυτό προκάλεσε μίσος στο κατεστημένο που νόμιζε πως μέσα από τα αρχαία θα μπορούσε να πολεμήσει τον καπιταλισμό», κατέληξε.

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε, «σωστά ο κύριος Πρωθυπουργός ανέλαβε την πρωτοβουλία να γίνει επειγόντως αυτή η συζήτηση. Αύριο, στη Βουλή, θα πρέπει το πολιτικό μας σύστημα να ορθώσει ανάστημα στη σήψη και την παρακμή».