Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: οι νέοι κλάδοι που έχουν δικαίωμα αίτησης

Νέα ενίσχυση για επιχειρήσεις και εργαζόμενους που έχουν πληγεί από την πανδημία. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν.

Με εισήγηση του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη προχώρησε η τροποποίηση της 154/10.2.2021 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021». Συγκεκριμένα, η τροποποίηση της Απόφασης αναφέρει ότι στο μέτρο αυτό συμπεριλαμβάνονται α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι Οργανισμοί Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους “Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου” (ΚΑΔ 93.29.19.07) και “Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών” (ΚΑΔ 96.04.10.04).». Σημειώνεται πως η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 24η Φεβρουαρίου 2021. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό μέτρο οικονομικής ενίσχυσης της Ελληνικής Κυβέρνησης προς επιχειρήσεις και εργαζόμενους που έχουν πληγεί από την πανδημία, ειδικά για κλάδους όπως τα χιονοδρομικά κέντρα, οι ιαματικές πηγές και γενικότερα ο τουρισμός.