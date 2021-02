Κοινωνία

Προαστιακός: Καθυστερήσεις στα δρομολόγια λόγω φωτιάς

Φωτιά ξέσπασε σε υποσταθμό του ΟΣΕ. Καθυστερήσεις και πιθανόν καταργήσεις δρομολογίων. Η ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Φωτιά ξέσπασε σε υποσταθμό του ΟΣΕ, κοντά στη στάση ΣΚΑ, με αποτέλεσμα να υπάρχει διακοπή ρεύματος στον Προαστιακό και κατά συνέπεια και απώλεια ηλεκτροκίνησης.

Όπως αναφέρει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ήδη γίνονται διεργασίες για την εξυπηρέτηση των επιβατών με άλλα μέσα, αναμένονται καθυστερήσεις ή ακόμα και ματαιώσεις δρομολογίων από και προς το Κιάτο, αλλά και από και προς το Αεροδρόμιο.